В день по 2 ДТП фиксируют в Петропавловске

Общество

22:11 18 Октября 2021

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Количество дорожно-транспортных происшествий в городе не уменьшается. Нарушителей не останавливают даже камеры видеонаблюдения. Ежедневно полицейские фиксируют не менее 2 инцидентов. Виновата в ДТП обычно человеческая халатность. Однако причинами аварий сами автолюбители нередко называют элементы благоустройства областного центра, а именно живую изгородь. Водители жалуются, что при выезде с перекрестка проезжей части вовсе не видно. Особенно тяжело приходится в летний период.

Согласно стандарту высота зеленых насаждений не должна превышать 50 см. С теми, которые выше, местные власти пытаются решить проблему. Обсудили на заседании и вопросы, связанные с питанием в школах.

Динара Ракишева, руководитель отдела образования города Петропавловска:

— В настоящее время 13 индивидуальных предпринимателей занимаются общественным питанием в 26 учреждениях образования. Питание реализуется в рамках государственно-частного партнерства. При этом горячее питание в двух учебных заведениях не предусмотрено. Поэтому еду для школьников будут доставлять в школу №19 из казахской школьной гимназии, а в неполную среднюю школу №31- из 44-й школы.

Что касается качества питания. На него за 2 месяца пожаловались уже несколько родителей. Опрашивают и самих учащихся. И здесь многие разочарованы своими столовыми.

Жанель Бисенбаева

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