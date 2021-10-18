В Казахстане отсрочку от армии можно получить онлайн

Дети/молодежь

22:07 18 Октября 2021

Казахстанские призывники могут получить отсрочку от армии онлайн. Об этом сообщил начальник департамента организационно-мобилизационной работы генерального штаба вооруженных сил РК Сакен Жусупов. Такой услугой казахстанцы могут воспользоваться через систему e-Gov. Сегодня отсрочку получили более 11-ти тысяч человек. 1,5 тысячи человек освобождены от призыва. Напомним, в стране осенний призыв стартовал 1-го сентября. Предполагается, ряды казахстанской армии пополнятся 17-тью тысячами солдатами.

Алишер Ашимов

Читайте также

Интеллектуальный клуб «Жастар және уақыт» открылся в городской библиотеке им. И. Шухова
В СКО прошел онлайн слет добровольных школьных клубов «Адал ұрпақ»
Студенты ГТК посадили порядка 60 саженцев на территории колледжа
Технические неполадки возникают при тестировании в Президентский молодежный кадровый резерв
Молодой художник Станислав Алерт вновь порадовал горожан
В СКО наградили победителей программы «Медаль Елбасы»
В ГТК прошла конференция, посвященная Независимости РК