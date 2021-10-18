В Казахстане отсрочку от армии можно получить онлайн

Казахстанские призывники могут получить отсрочку от армии онлайн. Об этом сообщил начальник департамента организационно-мобилизационной работы генерального штаба вооруженных сил РК Сакен Жусупов. Такой услугой казахстанцы могут воспользоваться через систему e-Gov. Сегодня отсрочку получили более 11-ти тысяч человек. 1,5 тысячи человек освобождены от призыва. Напомним, в стране осенний призыв стартовал 1-го сентября. Предполагается, ряды казахстанской армии пополнятся 17-тью тысячами солдатами.

Алишер Ашимов