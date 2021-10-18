Самое лучшее село в СКО. Какое оно?

Разноцветные дома, ровные дороги, ухоженные улочки. Так можно описать село Дайындык. После развала здесь насчитывалось всего 28 домов, сейчас их количество выросло втрое. Теперь Дайындык заслуженно можно назвать одним из перспективных сел области. В этом велика роль местного агрария. Биржан Шаймерденов ежегодно вкладывает в его развитие около 200 млн тенге.

Биржан Шаймерденов, руководитель ТОО «Дайындык — Агро»:



— Из 5000 сел мы попали в тридцатку лучших. Это, конечно, радует. Во-первых, это труд наш. Мы годами строили, ремонтировали. В следующем году будем подводить дорогу к каждому дому, чтобы машина выезжала со двора и заезжала на асфальт, чтобы была чистота и порядок.

Так, за последние годы отремонтировали школу и клуб для молодежи, построили медицинский пункт, мечеть и детский сад. В этом году возвели общественную баню, проложили дорогу до кладбища в виде полумесяца, в разработке же — СТО. Изменениям сельчане только рады. Признаются, с каждым годом условия в Дайындыке все больше приближаются к городским.

— Родилась и выросла в этой деревне. Школу окончила, затем в колледже медицинском училась. В дальнейшем осталась в городе. После замужества решили с мужем переехать сюда. Условия хорошие, работа есть постоянная. Вода проведена, в доме тепло. Школа, садик, кружки есть.



— Живу здесь с рождения. Работаю механизатором в товариществе у Биржана Абдильмановича. Выдали дом. Считаю, что наше село по праву считается лучшим.



— Переехали неделю назад. Уже устроилась на работу. Пока обживаемся. Ждем господдержку. Село, в целом, хорошее. Для детей все условия созданы.

Однако, в селе не только строят новые дома, но и сносят старые. На их месте вырастают современные новостройки. В одной из таких и расположилась семья Куанышевых.

Гульбаршин Куанышева, жительница с. Дайындык, Аккайынский район:



— Заселились недавно — 18 августа. У нас и раньше был 3-комнатный дом, но квадратура была намного меньше. На кухне и в зале было тесно. Сейчас же дом просторный. У внуков своя детская, кухня большая. На днях проведем канализацию. Помог построить дом с нуля Биржан Абдильманович. Очень довольны его работой. Большое внимание уделяет родному селу. Сыновья работают у него в крестьянском хозяйстве.

В этом году товарищество построило еще 6 жилых домов, два из них для переселенцев. Возводит аграрий социально — значимые объекты и в других населенных пунктах: ФАП в с. Рассвет и крытый ипподром в с.Бесколе Кызылжарского района.

Гюзель Закария