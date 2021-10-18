ХК «Qulager» проиграл карагандинскому «Saryarka»

Спорт

22:02 18 Октября 2021

ХК «Qulager» потерпел поражение от карагандинского «Saryarka». Встречи прошли 15 и 16 октября в Петропавловске. Первый матч завершился со счетом 1:4 в пользу карагандинцев. В ответном матче гости забили 3 шайбы в наши ворота. Следующие матчи состоятся 24 и 25 октября. Североказахстанцы сыграют с алматинским клубом «Almaty». Матч состоится на выезде.

Александр Белявский, главный тренер ХК «Qulager»:

Ребята играли достаточно неплохо. Выходили, бились. Неудачно начали третий период, пропустили два встречных гола. Но бились до конца.

Алишер Ашимов

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