ХК «Qulager» проиграл карагандинскому «Saryarka»

ХК «Qulager» потерпел поражение от карагандинского «Saryarka». Встречи прошли 15 и 16 октября в Петропавловске. Первый матч завершился со счетом 1:4 в пользу карагандинцев. В ответном матче гости забили 3 шайбы в наши ворота. Следующие матчи состоятся 24 и 25 октября. Североказахстанцы сыграют с алматинским клубом «Almaty». Матч состоится на выезде.

Александр Белявский, главный тренер ХК «Qulager»:



— Ребята играли достаточно неплохо. Выходили, бились. Неудачно начали третий период, пропустили два встречных гола. Но бились до конца.

Алишер Ашимов