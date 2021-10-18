584 пожара зарегистрировали в области с начала текущего года. Это на 12% больше, чем в прошлом году. Увеличение пожаров наблюдается в районе М. Жумабаева, Тайыншинском, имени Г.Мусрепова, Шал акына и Петропавловске. Об этом сообщили на брифинге в Департаменте по чрезвычайным ситуациям. Так, на территории района Шал акына за 10 месяцев текущего года произошло 25 пожаров. Это на 66,7% больше, чем в прошлом году. В основном, продолжает гореть частный жилой сектор. Рейдовые мероприятия, работа с сельхозпроизводителями, инструктажи, пожарно-технические обследования — все эти противопожарные мероприятия проводятся оперативными мобильными группами. Спасатели настоятельно рекомендуют землякам проверять состояние своих домов, а точнее обращать внимание на печное отопление, исправность электропроводки, исключить использование задвижки дымохода в печах на твердом топливе.

Бахтияр Кайнетов, врио начальника отдела по ЧС района Шал акына:



— Среди причин произошедших пожаров наиболее распространенными являются: нарушение правил монтажа и технической эксплуатации электроборудования — 7 пожаров, неосторожное обращение с огнем — 10 пожаров, нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печей — 6, поджог — 1 и нарушение технологического процесса, неисправность оборудования — 1 пожар.

Анастасия Кузнецова