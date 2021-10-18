31 человек умер от коронавируса и пневмонии за сутки в Казахстане

За сутки в Казахстане 31 человек умер от коронавируса и связанной с ним пневмонии. С положительным ПЦР-анализом скончались 24 человека, еще 7 пациентов умерли от пневмонии с симптомами коронавируса, но при отрицательном ПЦР-тесте. На сегодня лечение получают более 52-х тысяч казахстанцев. В тяжелом состоянии находятся 628 пациентов, крайней степени тяжести — 177, на аппарате ИВЛ — 104 пациента. При этом темпы заражения растут. Только за прошедшие сутки в Казахстане — более полутора тысяч новых случаев заболевания. Из них 48 — в Петропавловске. К слову, в «красной» зоне сейчас находятся 6 областей Казахстана, в том числе Северо-Казахстанская, в «желтой» — 4 и 7 областей свободны от строгих ограничений.

Диана Салихова