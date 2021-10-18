30 млн тенге сэкономили госорганы благодаря проекту «Единый балансодержатель»

11-ый iPhone за 160 тысяч, мотоцикл «Урал» за 27 тысяч, LADA Granta за 1,5 млн тенге. На сайте госреестра можно купить электронику, канцтовары, посуду и даже автомобиль по низким ценам. В каталоге товары, изъятые в доход государства у осужденных. К примеру, бензопилы, которыми незаконно вырубали лес или рыбацкие сети, служившие для незаконной ловли. Выставляли даже снегоходы, конфискованные у браконьеров.

Оксана Шаймарданова, главный специалист департамента государственного имущества и приватизации СКО:



— За 9 месяцев 2021 года в департамент госимущества поступило 50 218 единиц. Среди них автотранспортные средства, алкогольная и спиртосодержащая продукция, лом чёрного металла, мобильные телефоны, ноутбук и товары народного потребления. Вначале имущество предлагается у нас государственным и юридическим лицам на безвозмездной основе.

Кто впервые изъявил желание, тот и забирает конфискат. Если же госорганам имущество не нужно, его выставляют на аукцион, где может участвовать любой желающий. Торги проводят раз в неделю. Ближайший пройдёт 20 октября. С молотка продадут 9 смартфонов стоимостью от 22 до 175 тысяч тенге. Дороже всего оценили Samsung Galaxy S20. Ещё один лот — 1400 кг лома черного металла стоимостью 82 тысячи тенге.

Оксана Шаймарданова, главный специалист департамента государственного имущества и приватизации СКО:



— Электронный аукцион у нас проводится на веб-портале www.gosreestr.kz Физические и негосударственные юридические лица могут принять участие, подать заявку. Для этого необходимо внести гарантийный взнос 15% от стоимости первоначальной. За час до проведения электронного аукциона необходимо подтвердить своё участие. Необходимо иметь ЭЦП.

Если ничего не приобрели, гарантийный взнос вернут. А госорганам предложили снегоход и два автомобиля. Всего с начала года в автопарк госорганов пристроили 1 машину, ещё 10 — продали на аукционах населению. Помогает департамент и с оптимизацией площадей. Следит, чтобы госслужащие не теснились в кабинетах и с умом использовали пространство. К примеру, в Тайыншинском районе в прошлом году объединили управление госдоходов и казначейство. Свободную площадь передали ЦОНу на расширение.

Ерлан Мустафин, руководитель отдела департамента государственного имущества и приватизации СКО:



— Здание Кызылжарского, Аккайынского казначейств и госдоходов объединены в одно здание. Согласно плану у нас планируется и объединение Мамлютских управлений казначейства и госдоходов.

В освободившееся здание переедут госструктуры, которые раньше арендовали площади у частников. Благодаря оптимизации ведомства экономят миллионы тенге. Не тратить лишнее помогает проект «Единый балансодержатель».

Ерлан Мустафин, руководитель отдела департамента государственного имущества и приватизации СКО:



— Целью которого является освободить госорганы от несвойственных им функций по техническому обслуживанию зданий, сооружений и автотранспортных средств с последующей передачей их субъектов МСБ. На баланс СК департамента передано 29 административных зданий.

Иначе говоря, сейчас госслужащие не думают о ремонте служебных авто, поиске запчастей, не болит голова за обслуживание и содержание здания. Всем этим занимается департамент госимущества и приватизации. Он своего рода главный «завхоз» госструктур. Благодаря рациональному и продуманному подходу казна области сэкономила 30 млн тенге за текущий год.

Айгерим Мукашева