Пасечники СКО готовят пчёл к зимовке

По 70-80 кг мёда собрали с каждой пчелосемьи в этом году, хвастают пасечники. Есть и ульи-рекордсмены, которые дали по сто кг сладкого продукта. Хотя в начале лета из-за засухи пасечники переживали за «урожай». К счастью, пошли дожди, полИлся и нектар. В итоге мёда собрали больше, чем в прошлом году. УдАлся гречишный и донниковый, а вот подсолнечного не так много. На славу поработав, пчёлы отправляются на пятимесячный отдых.

Олег Гаврилов, председатель национального союза пчеловодов по СКО:



— Зимовка будет проходить в специальном помещении, называется «омшаник». Это такое подвальное помещение, оно снабжено вентиляцией хорошей. Температура должна быть около -2 до +2. При такой температуре пчела очень хорошо зимует. Помещается туда около 150 семей. То есть вся наша пасека должна туда поместится. В том году мы успешно перезимовали.

Когда температура опустится до минус 10, ульи перенесут в омшаник, где они пробудут до начала апреля. Зимой пчёлы в спячку не впадают, но биологические процессы заметно замедляются. Уже сейчас насекомые не активные и будто бы сонные. Пасечники обрабатывают ульи от паразитов, отбраковывают насекомых и замеряют, сколько мёда осталось на зиму.

Айгерим Мукашева, корреспондент:



— На некоторых пасеках мёд выкачивают полностью. А на зиму пчёлам заливают сахарный сироп. Но это не очень хорошо для насекомых. Намного лучше оставить полосатым труженицам натуральный продукт. Но осенью нужно обязательно проверить, хватит ли мёда на зиму и хорошего ли он качества.

В ТОО «Пасека Кызылжар» проверить нужно 150 ульев. В каждом по 70 тысяч пчёл. В кропотливом обследовании помогают студенты. Второкурсник Валерий ЛОскутов на пасеке не новичок. Обучившись в колледже азам пчеловодства, 17-летний парень купил две семьи с полосатыми труженицами. И отлично справился, натуральный мёд вовсю раскупают.

Валерий Лоскутов, студент Северо-Казахстанского колледжа профессиональной подготовки и сервиса:



— Мне нравится работать с пчёлами. Работал всё лето, накачал почти 3 фляги мёда. Результатом доволен. Собрал 150 кг мёда. Хороший качественный мед. Продаю потихоньку. В дальнейшем собираюсь ещё покупать.

Последовать примеру юного бизнесмена теперь хотят и его одногруппники. Во время практики будущие пчеловоды работали в поле и даже трудились над выводом маточного поголовья. Их сейчас североказахстанские пасечники закупают в других регионах и странах. Теперь будут разводить местных пчеломаток.

Дмитрий Степура, преподаватель Северо-Казахстанского колледжа профессиональной подготовки и сервиса:



— Маточное поголовье было завезено из западной Украины. И в этом году мы в первый раз получили своих маток. Занимаемся несколько лет этим вопросом. Сейчас у нас на второй пасеке, мы оттуда только что со студентами приехали, проверяли маток этого года. Часть вот этих семей пойдут уже с маточками карпатками, которые первыми вывелись у нас в СК.

Также в планах североказахстанских пасечников развитие апитерапии. Это использование продуктов пчеловодства и самих насекомых в лечебных целях.

Айгерим Мукашева