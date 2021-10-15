Областной театр кукол открыл 32 сезон

Когда встречаются мышонок, который никогда в жизни не видел кошку и кот, который никогда в жизни не видел мышку, возможны разные неожиданности. Эта веселая история о необычной дружбе между мышонком Мыциком, котенком Кыциком и одинокой тетушкой Мариной заставит задуматься о том, что друг может оказаться непохожим на тебя.

Для Нурсултана Калкабека этот сезон уже восьмой по счету. Актером сыграно немало ролей. Сегодня он на сцене в образе одного из главных персонажей, счастлив открывать новый сезон.

Нурсултан Калкабек, актер:



— Я играю кота Кыцыка. Это такой вот, скажем так капризный кот, который привык всю свою жизнь прожить так, чтобы ему все предоставлялось. А теперь он попадает в другую среду, где надо ему самому всё зарабатывать и отрабатывать. И он абсолютно к этому не готов и в итоге ему предоставляются какие-то трудности в жизни. Конечно, в этом спектакле есть своя философия, свое показание бытия, жизни и мы конечно это хотим передать зрителям. Не зря же говорят, что театр должен быть не только зрелищем, но и он должен быть кафедрой. Поэтому, мы, я думаю, с этим спектаклем справились — и с кафедрой и, конечно же, зрелищем.

Всего в театре кукол 15 актеров. Среди них как опытные служители Мельпомены, так и молодые актеры, которые только перешагнули порог театра. 32-ой сезон они начинают со своими победами и достижениями, большими планами. В конце октября актеры представят новую постановку «Хитрый урок» российского режиссера Бориса Ходырева. Но и это ещё не всё.

Юлия Шнайдер, заведующая литературной частью:



— У нас еще планируется новая постановка «Ханьё» по мотивам японской сказки. Это ноябрь-декабрь ориентировочно. И на Новый год мы зрителям планируем показать спектакль «Морозко». Также нас в начале декабря пригласили на международный фестиваль в театр кукол «Кукляндия» в город Караганда. Мы везем туда два спектакля на государственном и на русском языке. Мы уже там будем не первый раз участвовать.

Живые эмоции, смех и аплодисменты. В зале царила особенная атмосфера.

Анастасия Кузнецова