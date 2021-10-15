Как развивается село Аккудык

Авто и дороги

21:43 15 Октября 2021

 Асфальтовое покрытие в селе не меняли с 90-ых годов. После этого неровности пытались исправить ямочным ремонтом. Держался он недолго. К ухабам автомобилисты возвращались буквально через пару месяцев. Бездорожье усложняло езду не только на транспорте, но и пешие прогулки. Особенно трудно было в осенний и весенний период, говорят сельчане.

Дорога убитая была. Сейчас сделали, всё хорошо стало. Родственники приезжают. Они довольны, то, что дорога такая хорошая.

У меня внук. Я с ним на коляске езжу. 08 Кочки были, ямы. Ужасно было.

Раньше невозможно было не пройти, не проехать. Были неровности, грязь. Но, благодаря тому, что отремонтировали дороги посёлка, мы можем спокойно ходить. Детям доставило огромное удовольствие . Они могут кататься на роликах, велосипедах.

За ремонт дорог в селе взялись еще в прошлом году. Тогда проложили 2 км. В 2021-ом работы масштабнее. Обновили за три месяца 6 улиц насёленного пункта. Всего охватили 8 проезжих частей, это практически 90% от всех дорог села. Провели ремонт в рамках программы «Ауыл ел — бесігі». На эти цели из государственного бюджета выделили 167 млн тенге. На обновлении асфальтового покрытия в Аккудыке не останавливаются.

Ертай Калиакпаров, аким Алаботинского сельского округа:

Мы планируем установить фонари по проводам с протяженностью 5,5 км с установкой 80-ти фонарей. Все улицы охватим, практически 100%. У нас освещение есть, но оно слабое. 34 фонаря весит всего.

Проектно-сметная документация уже готова. Работают сейчас и над ПСД по разводящем сетям. Воду в дом здесь хотят провести каждой семье. Всего в Аккудыке проживают порядка тысячи человек, это 340 дворов.

Жанель Бисенбаева

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