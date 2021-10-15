Как развивается село Аккудык

Асфальтовое покрытие в селе не меняли с 90-ых годов. После этого неровности пытались исправить ямочным ремонтом. Держался он недолго. К ухабам автомобилисты возвращались буквально через пару месяцев. Бездорожье усложняло езду не только на транспорте, но и пешие прогулки. Особенно трудно было в осенний и весенний период, говорят сельчане.

— Дорога убитая была. Сейчас сделали, всё хорошо стало. Родственники приезжают. Они довольны, то, что дорога такая хорошая.



— У меня внук. Я с ним на коляске езжу. 08 Кочки были, ямы. Ужасно было.



— Раньше невозможно было не пройти, не проехать. Были неровности, грязь. Но, благодаря тому, что отремонтировали дороги посёлка, мы можем спокойно ходить. Детям доставило огромное удовольствие . Они могут кататься на роликах, велосипедах.

За ремонт дорог в селе взялись еще в прошлом году. Тогда проложили 2 км. В 2021-ом работы масштабнее. Обновили за три месяца 6 улиц насёленного пункта. Всего охватили 8 проезжих частей, это практически 90% от всех дорог села. Провели ремонт в рамках программы «Ауыл ел — бесігі». На эти цели из государственного бюджета выделили 167 млн тенге. На обновлении асфальтового покрытия в Аккудыке не останавливаются.

Ертай Калиакпаров, аким Алаботинского сельского округа:



— Мы планируем установить фонари по проводам с протяженностью 5,5 км с установкой 80-ти фонарей. Все улицы охватим, практически 100%. У нас освещение есть, но оно слабое. 34 фонаря весит всего.

Проектно-сметная документация уже готова. Работают сейчас и над ПСД по разводящем сетям. Воду в дом здесь хотят провести каждой семье. Всего в Аккудыке проживают порядка тысячи человек, это 340 дворов.

Жанель Бисенбаева