«Искусство без границ»: конкурс для лиц с ограниченными возможностями

Общество

21:41 15 Октября 2021

«Искусство без границ». Под таким названием прошел творческий конкурс для лиц с ограниченными возможностями. Организатор — объединение инвалидов «Ардос-журек». Конкурс проходил по шести номинациям: художественное слово, инструментальное и декоративно-прикладное искусство, хореография и вокал. Всего в нем приняли участие более 80-ти североказахстанцев. Это дети, молодёжь и взрослые. В их числе Светлана Величко. Она представила на суд жюри несколько своих работ. Одна из них посвящена паралимпийцам. Это макет малой архитектурной формы, оригинал которой сегодня можно увидеть на въезде в город. Чтобы воплотить свою задумку в жизнь, Светлане потребовалось две недели.

Светлана Величко, жительница с.Рассвет, Кызылжарский район:

—  С 2015 года я состаю в спортивной команде Кызылжарского района. Я знаю, как это нелегко достигать побед. Решила обратить внимание на них. Чтобы поболеть за своих спортсменов, которые защищают честь нашего Казахстана. Потому что, я знаю, что это очень большой труд и упорство.

Айгерим Мукашева

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