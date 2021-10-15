17-летний подросток нашёл гранату на пустыре в СКО

Необычную находку обнаружил 17-летний житель из Кызылжарского района, из-за которой пришлось эвакуировать несколько домов. Дело в том, что подросток нашел предмет со следами коррозии, очень похожий на гранату. Не зная, что с ним делать, североказахстанец принес находку к дому своей тети. Она тут же обратилась в полицию. Стражи порядка оградили место происшествия.

Семь человек из трёх ближайших домов были эвакуированы до прибытия взрывотехников, которые поместили потенциально опасный предмет в специальный контейнер. Предположительно, он является советской наступательной ручной гранатой. Предмет направлен на экспертизу, после чего будет уничтожен в специальных условиях. Сотрудники полиции напоминают, что при обнаружении предметов, похожих на взрывные устройства, категорически не рекомендуется их перемещать и прикасаться к ним во избежание самопроизвольного срабатывания заряда.

Диана Салихова