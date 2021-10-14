За 5 лет в СКО решат ряд экологических проблем

Главный источник загрязнения воздуха — Петропавловский ТЭЦ-2. Ежегодно он выбрасывает в атмосферу колоссальное количество едкого дыма. Для решения этой проблемы с 2020-го там ведется замена оборудования за счет компании. Эта мера позволила снизить потребление угля на 15 тысяч тонн, уменьшила количество выбросов — на 563,5 тонн. А еще в регионе устанавливают биокотлы. 19 уже заменили в прошлом году, в этом запланировали еще 7.

Также поднимали вопросы и о введении альтернативных источников энергии. Так в регионе появится ветроэлектростанция мощностью в 50 МВт. Стоимость проекта — 19 млн тенге.

Павел Шилов, заместитель руководителя управления энергетики и ЖКХ:



— Были получены технические условия. На данный момент изготавливается проектно-сметная документация. Начало строительства планируется на 1-2 кварталы 2022-го года. На данный момент в области имеется 167 объектов по использованию возобновляемой энергии. Суммарная мощность 66,8 МВт. За последние 6 лет их мощность увеличена в 25 раз.

Гюзель Закария, корреспондент:



— А еще в рамках Дорожной карты в департаменте занимаются озеленением. Только в прошлом году лесопосадочными работами охватили 762 гектара земли. В этом запланировали облагородить 850 гектаров, больше половины этого плана уже выполнили.

Всего до 2025-го в области появится порядка 403 тысяч деревьев. В целом, для решения экологических проблем предусмотрено 15 мероприятий. Это и открытие 8 современных полигонов для ТБО, и мониторинг окружающей среды, и экологическое образование в школах, также капитальный ремонт канализационных сетей.

Азамат Бектасов, руководитель Департамента экологии по СКО:



— По уменьшению вредного воздействия на водные ресурсы предусмотрены мероприятия в части модернизации, улучшению и строительства новых канализационных очистных сооружений. Это касается как областного центра, так и районов.

Уменьшат и количество радиоактивных выбросов на бывших урановых месторождениях в Айыртауском районе и имени Г.Мусрепова.

Гюзель Закария