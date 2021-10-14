В СКО прошел онлайн слет добровольных школьных клубов «Адал ұрпақ»

20 тысяч учеников по всей области заняты в добровольных клубах «Адал ұрпақ». Они участвуют в различных мероприятиях, воспитивающих нетерпимость к коррупции, честность и справедливость. Сегодня единомышленники встретились на традиционном слёте. В этом году он прошел онлайн на платформе ZOOM. Участники клубов поделились своими планами, достижениями и обменялись мнениями о добросовестных выборах. Их выступления выслушал первый заместитель руководителя Департамента Антикоррупционной службы СКО и обратился с речью к молодым активистам.

Нурлан Жахин, первый заместитель руководителя Департамента Антикоррупционной службы по СКО:



— Сегодня госсударственные служащие, педагоги должны всесторонне формировать в обществе моральные ценности, показать другим людям пример добропорядочности, преданности к своей Родине. Если перед педагогами стоит задача воспитать достойных граждан страны, обладающих суммой необходимых знаний, то вы, дорогие ученики, должны хорошо понимать, что без трудолюбия, вы не будете востребованными специалистами.

Алишер Ашимов