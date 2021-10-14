В Петропавловске открыли три авиарейса

Быстро, а самое главное с комфортом. В Петропавловск прилетел первый рейс из южной столицы. Сегодня желающих добраться туда много, как и тех, кто прилетел оттуда. Ерден и Айсулу Жантлеуовы встречают племянницу. Соскучились по ней, не видели её больше года, рассказывают супруги.

Айсулу Жантлеуова, жительница с. Бесколь, Кызылжарский район:



— Я очень рада, что открылся рейс «Алматы-Петропавловск». В советское время мы сами летали. Сейчас все родственники, дети живут в Алмате и Астане. Будем чаще летать в гости.

Самолет отправится обратно только через час. Сейчас пассажиры проходят регистрацию.



Алишер Ашимов, корреспондент:



— Через считанные минуты пассажиры авиалайнера улетят в южную столицу Казахстана. Алматы североказахстанцы теперь смогут посещать горазда чаще. Цена билета 25 тысяч тенге.



Авиарейс выполняет комапния «SCAT». В пути самобудет два часа. Кроме того, авиакомпания выполняет два субсидированных рейса «Нур-Султан-Петропавловск» и «Туркестан-Петропавловск». Последний соединит север и юг страны.

Валихан Джилизбаев, директор ТОО «Международный аэропорт Кызылжар»:



— С субсидированных маршрутов на Петропавловск заявки подали две компании. Это «SCAT» и «Qazaq Air». Цены билетов на Нур-Султан — 10 тысяч тенге, Алматы — 25 тысяч и 20 тысяч на Туркестан. Предполагаем, что впереди будет открываться рейс на Омск.

Этот рейс будет осуществлять «Qazaq Air». Сейчас компания проходит аккредитацию в России. В будущем планируют открыть рейсы в Шымкент и Актау. Пока этот вопрос решается. Напомним, АО «Международный аэропорт Петропавловска» проходит процедуру банкротства. Сейчас вместо него товарищество «Международный аэропорт Кызылжар» и дела там обстоят намного лучше, заверил директор аэропорта.

Алишер Ашимов