В Петропавловске открыли три авиарейса

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21:07 14 Октября 2021

Быстро, а самое главное с комфортом. В Петропавловск прилетел первый рейс из южной столицы. Сегодня желающих добраться туда много, как и тех, кто прилетел оттуда. Ерден и Айсулу Жантлеуовы встречают племянницу. Соскучились по ней, не видели её больше года, рассказывают супруги.

Айсулу Жантлеуова, жительница с. Бесколь, Кызылжарский район:

Я очень рада, что открылся рейс «Алматы-Петропавловск». В советское время мы сами летали. Сейчас все родственники, дети живут в Алмате и Астане. Будем чаще летать в гости.

Самолет отправится обратно только через час. Сейчас пассажиры проходят регистрацию.

Алишер Ашимов, корреспондент:

Через считанные минуты пассажиры авиалайнера улетят в южную столицу Казахстана. Алматы североказахстанцы теперь смогут посещать горазда чаще. Цена билета 25 тысяч тенге.

Авиарейс выполняет комапния «SCAT». В пути самобудет два часа. Кроме того, авиакомпания выполняет два субсидированных рейса «Нур-Султан-Петропавловск» и «Туркестан-Петропавловск». Последний соединит север и юг страны.

Валихан Джилизбаев, директор ТОО «Международный аэропорт Кызылжар»:

С субсидированных маршрутов на Петропавловск заявки подали две компании. Это «SCAT» и «Qazaq Air». Цены билетов на Нур-Султан — 10 тысяч тенге, Алматы — 25 тысяч и 20 тысяч на Туркестан. Предполагаем, что впереди будет открываться рейс на Омск.

Этот рейс будет осуществлять «Qazaq Air». Сейчас компания проходит аккредитацию в России. В будущем планируют открыть рейсы в Шымкент и Актау. Пока этот вопрос решается. Напомним, АО «Международный аэропорт Петропавловска» проходит процедуру банкротства. Сейчас вместо него товарищество «Международный аэропорт Кызылжар» и дела там обстоят намного лучше, заверил директор аэропорта.

Алишер Ашимов

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