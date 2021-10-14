Молодой художник Станислав Алерт вновь порадовал горожан

Выйти за пределы своих возможностей, искать оригинальные пути и не думать о барьерах — таков основной посыл новой работы Станислава Алерта. Мурал посвящен теме космоса. Так художник хотел вдохновить жителей города, сделать этот район города уютнее и отдать дань уважения людям, посвятившим себя космосу.

Станислав Алерт, художник



— Сама тематика, связанная с космосом, она всегда меня очень сильно привлекала и вдохновляла. Такой человек, как Королев, который для меня лично очень сильный мотиватор и вдохновитель является. Выйти за рамки орбиты для меня это что-то нереальное. Просто сам полет мысли, то, что взять железную руду и собрать ее так, чтобы полететь в космос -это что-то запредельное. Также мы хотели выразить в память о нашем соотечественнику космонавту Шаталову.

Поддержал идею и спонсировал этот стритарт-проект молодой бизнесмен Наимджан Ходжаев. Он является владельцем магазина, стену которого и украшает данная работа.

Нагимджан Ходжаев:



— Главная цель данной работы была в том, чтобы привести в порядок данную стену. Также вечером у нас здесь есть освещение. По вечерам здесь будет очень красиво, светло. Приводить чуточку в порядок — это всегда хорошо. Лучше, чем ничего не делать, я считаю. Вдохновить людей делать что-то лучше не только для себя, но и для всех, потому что я считаю, каждый из нас должен внести свою лепту в наш город. В дальнейшем есть в планах даже где-то это ещё красивее сделать, потому что у нас есть еще стены

Вдохновиться, сделать селфи или просто насладиться космическим стритартом. Жители города выражают признательность молодому художнику и с удовольствием делятся впечатлениями.



— Работы художника Станислава Алерта очень классные. Они мне кажется раскрашивают наш город, делают его современнее, интереснее. Очень много красивых фотозон получается для молодежи.



— Красиво, конечно! Я думаю, чем вот это всякие это, так побольше надо. И в центре и в захолустье. Я там посмотрела, вроде бы ракета, космос. Ну в общем, обратила внимание.



— Вообще очень здорово! Потому что я видела, с чего Стас начинал и для меня его рост — это как будто что-то личное. Очень тепло я отношусь к нему, к его работам и вижу реальный рост и меня это очень радует.

Анастасия Кузнецова