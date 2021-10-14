Как не попасть в сети интернет-мошенников?

От 4 до 7 лет лишения свободы могут получить интернет-аферисты. Но уголовное наказание их не особо пугает. Знают, что поймать онлайн-мошенника сложно. Злоумышленник и его жертва, как правило, находятся в других регионах Казахстана и даже странах. Если сравнивать с прошлым годом, таких случаев стало больше в два раза.

Самые распространенные виды интернет-мошенничеств в СКО:

— звонки от лже-сотрудников банков;

— заказ товаров на сайтах популярных объявлений;

— участие в инвестиционных проектах, раскрутка денежных средств.

Звонок из банка — самый распространённый вид онлайн-мошенничества. Лже-сотрудники сообщают о якобы подозрительных операциях с карточкой клиента. Чтобы предотвратить кражу, мошенники предлагают уточнить реквизиты на карте, так и получают банковские данные. Есть и более сложная схема — человеку говорят, что на него пытаются взять кредит. Чтобы этого не случилось, нужно опередить мошенников и самому взять онлайн-кредит в банке. После жертва обмана переводит полученные деньги на якобы запасной счет. По факту кладёт собственные деньги в карман афериста.

Марат Жумалиев, начальник управления криминальной полиции ДП СКО:



— Если Вам звонят с банка, представляются менеджером или сотрудником службы безопасности и сообщают, что по Вашей карте производится перевод денежных средств в другой город, страну и предлагают перевести денежные средства на застрахованный счет, необходимо прекратить разговор, незамедлительно перезвонить на горячую линию банка. Ни один сотрудник банка не будет звонить клиентам и интересоваться конфиденциальными данными. Сведения о счетах, номер карты и контрольные цифры на обороте карты.

Эти данные защищены банковской тайной. Но часто некоторые сведения аферисты находят буквально на улице. А точнее у банкоматов и терминалов. Во многих квитанциях и чеках есть анкетные данные лица, номер сотового телефона, ИИН, сумма последней операции. Эту информацию мошенники используют, что прикинуться сотрудником банка. Продолжают обманывать североказахстанцев и через сайты продаж, используют и социальные сети. Здесь полицейские советуют использовать только проверенные, официальные сайты. Нужно быть внимательным, злоумышленники могут создать сайт-двойник, который будет схож с настоящим. Осторожным надо быть и отправляя предоплату.

Марат Жумалиев, начальник управления криминальной полиции ДП СКО:



— Мошенник может отправить фото удостоверения личности, которое нашел в сети интернет, или получил обманным путем у другого лица. Также тревожным звонком при данной схеме является то, что покупатель настойчиво предлагает связаться только посредством социальных сетей. Свяжитесь видеозвонком и посмотрите действительно ли это тот человек, совпадают ли данные с документов и банковской карты.

Не поленитесь посмотреть комментарии и отзывы о товаре и поставщике. Если же вы всё-таки стал жертвой мошенников, необходимо незамедлительно обратиться в ближайшее отделение полиции или на пульт 102. Также нужно подготовить все подтверждающие документы сделки, включая скриншоты переписок и голосовые сообщения.

Айгерим Мукашева