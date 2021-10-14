5 детских площадок установили в с.Бесколь в этом году

«Дай пас», «Вперед», «Навес». Эти слова на поле возле Большемалышенской школы звучат с утра до ночи. Футбольное поле пустым не бывает, какая бы погода не стояла. Месяц назад здесь появилось новое поле с искусственным покрытием вместо старой площадки.



— Поле красивое. Я люблю очень сильно играть футбол. Я хочу стать футболистом.



— На старом поле, когда падаешь, больно было. А здесь падаешь мягко. На том поле трава зацеплялась за ноги и ты падал. Не мог пнуть нормально мяч. А тут нормально можно играть. Нет ямок.



Безопаснее, комфортнее, да и на соревнованиях по футболу такие же поля. Ученики большемалышенской школы нацелены на победу в чемпионатах. К слову, количество детей в секции футбола увеличилось, говорит учитель физкультуры.

Юрий Паряев, учитель Большемалышенской СШ, Кызылжарский район:



— Дети очень рады. Не верили долгое время, говорили, не может быть у нас такого поля. Потом уже когда реально начали строить, были на подъеме. Все лето смотрели, когда уже закончат строители свои работы. И вот когда закончили, они буквально хлынули сюда. Было всегда очень много детей, всегда занимались.

А по соседству с футбольным полем на днях установят детскую и воркаут площадки. Идут работы по благоустройству и в райцентре. Вот, к примеру, 7-ой дом по улице Институтской. Их двор образец для других. Здесь привели в порядок коммуникации, отремонтировали крышу, положили брусчатку и установили забор.

Ольга Барон, жительница с.Бесколь, Кызылжарский район:



— У нас во дворе не было детской площадки. Мы её тогда смастерили своими руками из того, что было. Был такой конкурс в августе, мы приняли участие и стали победителями в номинации «Лучший двор многоквартирного дома». Продолжением стало то, что мы вступили в простое товарищество и подали заявку в акимат на установку детской площадки.

И в начале октября площадку начали устанавливать. Жаль, конечно, что лето уже прошло. Но играть будут в любую погоду, говорят маленькие жильцы этого дома и соседних.

— Мы очень рады, что у нас детская площадка. Всё! И турники, и домик. Я живу в этом доме. Теперь здесь есть классная площадка



— Вот эти понравились качели, и на турнике подтягиваться понравилось. Хотелось бы, чтобы была в нашем дворе горка.

Горка будет, её установят на неделе вместе с ещё одними качелями. Детские площадки ждут многие бескольцы. Новые горки, лавочки и качели не устанавливали во дворах райцентра долгое время.

Канат Дарбаев, аким Бесколького сельского округа Кызылжарского района:



— Для начала мы закупили 5 комплектов. В один входит балансир, горка, машинки на пружине, лавочки, песочница. 5 единиц устанавливаем. У нас также впервые в Бескольком сельском округе жильцы многоквартирных жилых домов переходят на новую форму управления — простые товарищества.

В сельском округе продолжат устанавливать детские площадки. В следующем году их количество увеличат.

Айгерим Мукашева