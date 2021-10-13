«Magnum» на месте «Семейного»

Айгерим Мукашева, корреспондент:



— «Семейный» — один из самых популярных супермаркетов Петропавловска. За 17 лет сеть быстро разрослась и сейчас насчитывает 21 точку продаж. На месте каждой из них скоро откроют «Magnum». Эта новость появилась пару недель и стала одной из самых обсуждаемых в городе.

— Это закроют? Все «Семейные» по городу? Безобразие. Как это закрыть? Это же очень удобно. Все продуктовые хорошие и в одном месте.



— Чтобы ничего не поменялось, ни цены, ничего. А так нормально отношусь.



— Мы просто не знаем тот магазин, но нас устраивает «Семейный». Всё хорошо здесь, чисто, доступно.



Переговоры между руководством «Magnumа» и «Семейного» шли долго. Впервые с предложением к Андрею Исакову пришли в августе этого года.

Андрей Исаков, директор торговой сети «Семейный»:



— Это для меня было полной неожиданностью. Я не планировал отдавать кому-то свою сеть, продавать. Переговоры шли в таком вялотекущем режиме. Не так, что активно.И последние 2 недели переговоры шли более интенсивно. Мне очень жаль было расставаться со своей сетью. Это действительно моё детище, в которое я вложил на протяжении 17 лет свою душу, сердце. Я очень привязан к этой сети, очень привязан к коллективу.



Переживал, сомневался, были моменты, когда «говорил сделке: «Стоп!», вспоминает Андрей Исаков. Но, в конечном итоге согласился. Говорит, одной из веских причин стала семья.

Андрей Исаков, директор торговой сети «Семейный»:



— Я уже давно занимаюсь бизнесом. И, наверное, за эти годы накопилась какая-то усталость. У меня семья, у меня трое несовершеннолетних детей. А этот бизнес очень высококонкурентен. Постоянно нужно просыпаться и идти в бой со своими конкурентами. И вот этот боевой дух со временем тает. Хочется время уделить семье, детям.



Пришли к тому, что всю сеть супермаркетов «Семейный» передают «Magnumу» в аренду на 7 лет, с возможностью продлить срок. Андрей Исаков будет выступать в роли стратегического партнёра. Две точки «Семейного» в Петропавловске уже передали. Выручка не упала, ассортимент не уменьшился, вывеску не меняли. Первое время переданные объекты будут работать под именем «Семейный», со временем проведут ребрендинг. Прокомментировал Андрей Исаков и слухи о том, что сеть ему пришлось отдать под давлением.

Андрей Исаков, директор торговой сети «Семейный»:



— Эти слухи, сплетни, конечно, ничем не обоснованы. Эта сделка была обоюдовыгодной. Они хотели иметь присутствие компании на рынке СК. Для них наша сеть была очень привлекательна. Для меня, как для бизнесмена, прозвучало от них очень достойное предложение. Это нормальная практика, когда более крупная сеть поглощает более мелкую. В своём время и мы поглощали мелкие сети, такие как «Низкоцен» и «Нан плюс», мелкие магазины.

Поглощение произошло бы через год, максимум через два, считает Андрей Исаков. Опроверг предприниматель и слухи о своём плохом самочувствии. Никаких инсультов и уж тем более инфарктов не было, говорит основатель «Семейного». Что касается персонала, одним из условий сделки стало сохранение рабочих мест. Сокращений, как и снижения зарплат не будет.

Айгерим Мукашева