Ситуацию с дизельным топливом в РК стабилизируют к концу октября

Еще в марте за 10 литров 92-го североказахстанцы отдавали 1600 тенге. Сегодня -почти 2 тысячи. Цена АИ-92 за литр на бензоколонках — 185 тенге, 95-й продают за — 201 (двести одну). Подорожало и дизельное топливо. Его стоимость превышает бензин, 200 тенге за литр. Рост цен объяснили его чрезмерным потреблением и дефицитом.

Для стабилизации рынка в министерстве энергетики запретили вывоз нефтепродуктов за границу на автомобилях. На данный момент на нефтеперерабатывающие заводы дополнительно загрузили 100 тысяч тонн сырья , что даст порядка 29 тысяч тонн выработки дизельного топлива.

Асет Магауов, вице-министр энергетики РК:

— В апреле сокращен экспорт дизельного топлива железнодорожным транспортом. Перенесли плановый ремонт Атырауского завода на 2022 год. Общий остаток дизельного топлива — 215 тыс тонн, в том числе на нефетебазах — 123 тыс тонн. С учетом принятых мер и что производство дизельного топлива в октябре составит — 330 тыс тонн, и активизацией импортных поставок на 80-100 тыс тонн. Мы ожидаем стабилизацию с поставками на внутренний рынок.

Гюзель Закария