Североказахстанские пловцы заняли 4 золота, одно серебро и 3 бронзы на чемпионате РК

17-летняя Мирослава Пригоженко плаванием занимается уже 11 лет. На прошедших соревнованиях она показала отличные результаты.

Мирослава Пригоженко, участница соревнований:



— Начались наши соревнования с вольного стиля — с дистанции 200 м. В полуфинале я попала в финал, и уже там я проплыла эту дистанцию 6-й со всего Казахстана. В своей возрастной категории у меня 3 место. Во 2-й день у нас были соревнования 100 м — вольный стиль. В финале я проплыла его вторая. И в своей возрастной категории стала первой. В 4-й и последний день у нас была дистанция 50 м — вольный стиль, я попала в финал и проплыла в финале первая со всего Казахстана и заняла золото как в своей возрастной категории, так и среди всех чемпионов.



Выполнить нормативы мастера спорта — большая победа для 15-летнего Егора Василенко. Кроме того, он принес в копилку команды сразу три медали.

Егор Василенко, участник соревнований:



— Занимаюсь плаванием с 4 лет. Езжу на соревнования не один раз. Я занял 2 золота и одну серебряную медаль. Плыл я дистанцию 50 метров кролем, на 100 м кролем я выполнил мастер спорта Казахстана и 200 м я занял бронзовую медаль. На 50 и 100 я занял золотую медаль.



Республиканский чемпионат по плаванию проходил с 5 по 8 октября в городе Актобе. Нашу область представили 8 ребят. Они привезли 4 золота, 3 серебра и 2 бронзы.

Александр Савельев, тренер:



— Ребята выступили отлично. У нас два человека стали чемпионами Казахстана, 2 человека призерами Казахстана на своих дистанциях. Также у нас 2 спортсмена выполнили норматив мастера спорта РК.



Готовятся к соревнованиям пловцы на базе бассейна университета. Говорят, что на достигнутом останавливаться не собираются. В конце октября спортсменов ждет республиканский чемпионат среди младшей возрастной группы. А в декабре -международный старт.

Анастасия Кузнецова