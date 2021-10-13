Североказахстанцы заняли 2 общекомандное место в VII республиканских играх сельского спорта «Ак бидай» в Мангистауской области

Спорт

21:20 13 Октября 2021

4 медали завоевали севроказахстанцы в 7 республиканских играх сельского спорта «Ак бидай» в Мангистауской области. Три вторых места заняли представители спортивного клуба «Кызылжар Арландары» Мерей Абдрасулов, Батырхан Каирбек и Мухит Турсынов. А вот в весовой категории до 60 кг Айдос Сейпил завоевал бронзу. Таким образом, сборная региона заняла второе место в общекомандном зачете. Стоит отметить, что в Актау соревновались более 2 тысяч спортсменов из 14 областей в 15 видах спорта.

Гюзель Закария

Читайте также

Соревнования по мини-футболу среди любительских команд прошли в Петропавловске
ХК «Qulager» одержал победу над «Snezhnуmi barsami»
ФК «Qyzyljar» проиграл алматинскому «Kairatu»
Североказахстанские пловцы заняли 4 золота, одно серебро и 3 бронзы на чемпионате РК
В СКО определили победителей летнего спортивного праздника «Ак бидай»
В Петропавловске для спортсменов строят общежитие
ФК «Qyzyljar» победил актауский «Caspyi»
В Петропавловске проходит второй этап соревнований «Ак Бидай»
Как работает Сергеевский ФОК после открытия
ФК «Qyzyljar» пропустил гол туркестанскому «Турану»
Североказахстанские тайбоксёры завоевали 4 медали на Первых играх стран СНГ
Республиканскйи турнир по теннису прошел в Петропавловске