Североказахстанцы заняли 2 общекомандное место в VII республиканских играх сельского спорта «Ак бидай» в Мангистауской области

4 медали завоевали севроказахстанцы в 7 республиканских играх сельского спорта «Ак бидай» в Мангистауской области. Три вторых места заняли представители спортивного клуба «Кызылжар Арландары» Мерей Абдрасулов, Батырхан Каирбек и Мухит Турсынов. А вот в весовой категории до 60 кг Айдос Сейпил завоевал бронзу. Таким образом, сборная региона заняла второе место в общекомандном зачете. Стоит отметить, что в Актау соревновались более 2 тысяч спортсменов из 14 областей в 15 видах спорта.

Гюзель Закария