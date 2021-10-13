Как развивался северный регион?

Важная дата для республики, а сверху фотография, представляющая знаковое событие для страны. Их на выставке под названием «Менің тұғырлы елім» около 40. Отражают здесь хронологию длиною в 30 лет. Начиная с обретения Независимости и заканчивая современным Казахстаном.

Айсулу Сарсенова, специалист Северо-Казахстанского областного историко-краеведческого музея:



— У нас на выставке представлены копии законов государственной Независимости РК. Также декларация о государственном суверенитете Казахской ССР.



За всем этим стоит каждодневный кропотливый труд, выверенная и последовательная политика, говорят специалисты. Эту планку необходимо было держать и дальше. Постепенно формировали экономику, вооруженные силы, утвердили государственную символику и приняли Конституцию. Постепенно молодая страна смогла выйти на мировую арену. И до сих пор Казахстан ведёт многовекторную внешнюю политику.

Айсулу Сарсенова, специалист Северо-Казахстанского областного историко-краеведческого музея:



— Здесь мы показываем яркие события — это ОБСЕ 1960 год, проведение специализированный выставки ЭКСПО-2017, где поучаствовали 115 стран и 22 международные организации. И, конечно же, это проведение различных форумов международного масштаба.



На последних трёх стендах — медицина, образование, туризм, культурные и спортивные достижения. Их в нашей стране немало. Всё это разместили в большом зале Первого Президента. Этажом выше разместилась выставка с яркими событиями из истории северного региона. Здесь уже больше чёрно-белых фотографий, которые описывают военное время. Боевых действий на территории нашей области не было, но сюда эвакуировали заводы, предприятия, которые и по сей день формируют промышленный потенциал региона.

Вера Андреева, специалист Северо-Казахстанского областного историко-краеведческого музея:



— Вот, например, завод «641». Сейчас это завод имени Кирова. В то время в основном в этих заводах работали женщины. «641-ый» завод выпускал радиостанции, боевые пилоты, которые славились по всему фронту. Завод «239» также в годы ВОВ работал у нас на территории.

Представили на выставке и фотографии со времён освоения целлиных и залежных земель, а также об этапах развития области. Возводить объекты в Петропавловске начали в 60-ые-70-ые годы. Это в итоге дало толчок на строительство дорог. Всего на выставке более 100 фотографий и 50-ти экспонатов. Ознакомиться с ними можно до конца года.

Жанель Бисенбаева