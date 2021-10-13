Бесплатные курсы для многодетных матерей проводят в Петропавловске

Ботагоз Саду часто посещает различные курсы. Ей нравится учиться чему-то новому. Поэтому возможность освоить основы макияжа, которыми всегда интересовалась, Ботагоз упускать не стала.

Ботагоз Саду, жительница г. Петропавловска:



— Мне всегда интересно что-то новое, и я всегда об этом мечтала, можно так сказать. Научиться хотя бы азам. И для себя, и помогать близким, родным. Хочу приносить красоту и радость в этот мир. Частичку своей души.



У Анастасии Швец в одной руке ребенок, в другой — тетрадь и ручка. Она — многодетная мама. Воспитывает дочь с ограниченными возможностями. Находясь в декрете, 35-летняя североказахстанка задумалась о работе с частичной занятостью. И такие курсы стали как раз кстати.

Анастасия Швец, жительница г.Петропавловска:



— Для мамочек, которые не могут выйти на работу с полным графиком, это потрясающие курсы. Потому что не всегда где-то найти средства, оплатить дорогостоящие курсы, обучиться. Это потрясающая возможность обучиться бесплатно. Попробовать себя в этом деле и получить дополнительную профессию.

Подчёркивать свои достоинства и любить недостатки — главный урок сегодняшней лекции. Пока ученицы обучаются только азам визАжа. Преподает специалист, получавший знания зарубежом и имеет большой багаж опыта.

Олеся Плессер, преподаватель курсов, визажист:



— Сегодня мы ознакомимся с типом кожи, формами лица. Что это за профессия? Ознакомимся с кистями, с косметикой. Сегодня у нас будет теория. В последующие два дня у нас будет практика с моделями.

Организатором этих курсов выступил социальный центр «Бақытты отбасы». Он открылся в июне этого года.

Виталий Шеминг, директор социального центра «Бақытты отбасы»:



— За прошедшие 4 месяца к нам обратились более 1,5тыс североказахстанцев. Наши основные целевые группы : малообеспеченные, многодетные семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями, переселенцы из трудоизбыточных регионов в нам в СКО. В дальнейшем мы хотим еще другие курсы проводить. То есть, это не единичная практика. До этого у нас были курсы по выращиванию микрозелени. То есть, курсы, можно сказать, которые давали основы бизнес — навыков.

Курсы продлятся три дня. По окончании все слушатели получат сертификат международного образца. Это даст им возможность работать по новой профессии не только в Казахстане, но и в странах СНГ и Европе.

Диана Салихова