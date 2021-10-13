Автопарк полиции СКО пополнился новыми автомобилями

В СК большое внимание уделяется транспортному обеспечению. Ежегодно обновляется автопарк в сферах образования, здравоохранения, пассажирских перевозок и общественной безопасности. В регионе приобрели 8 передвижных медицинских комплексов и 38 новых реанимобилей. На маршруты города вышли 100 единиц новых автобусов. Сегодня комфорт и удобства в приоритете и для полицейских. Их автопарк пополнился 30-тью автомобилями.

Резвый, экономичный, а самое главное — комфортный. Благодаря новому автомобилю «Hyundai Elantra» патрулировать дороги станет намного проще. Сегодня ключи от него получил Руслан Галиев. Мужчина в органах внутренних дел работает 11 лет. Говорит, когда-то работал на стареньком «ВАЗ-2107». Поэтому есть, с чем сравнить.

Руслан Галиев, инспектор службы батальона патрульной полиции ДП СКО:



— Новый век — новые технологии. Работать стало намного проще. В этом году нам дали «Hyundai Elantra». Она более усовершенствованная. Самое главное — комфорт и удобства.



На обновление автопарка выделили 267 миллионов тенге. Большинство машин пополнят батальоны патрульной полиции.

Марат Тулебаев, начальник ДП СКО:



— Данные автомашины будут распределены в областной и городской батальоны для обеспечения дорожной безопасности на республиканских и областных трассах. Все автомашины казахстанской сборки. Одна обошлась в 9 миллионов тенге. Это с покраской СГУ.



Улучшение материально-технической базы способствует снижению преступности. С начала года полицейские раскрыли 116 преступлений и выявили более 19-ти тысяч административных правонарушений.

Улучшать оснащение областной полиции будут и дальше.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:



— За последние годы мы приобрели 209 автомобилей. В этом году завезли 127 единиц нового и комфортабельного транспорта. Автопарк департамента полиции обновлен на 90%.

Немаловажную роль в борьбе с преступностью играют и камеры видеонаблюдения. Всего в Петропавловске их установили более 400. По сравнению с предыдущими годами, это в 5 раз больше. Статистика показывает снижение преступности в регионе. И во многом, конечно, благодаря хорошему материально-техническому оснащению. Работа в этом направлении будет продолжена, заключил глава региона.

Алишер Ашимов