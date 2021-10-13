95 % городских объектов не полностью адаптированы для лиц с ограниченными возможностями

95 % городских объектов не полностью адаптированы для людей с особыми потребностями. Всем требованиям соответствуют лишь 5 зданий областного центра. В остальных имеются недочёты: не предусмотрели размеры пандуса, а в некоторых и вовсе их нет. Об этом рассказали на заседании общественного совета при Северо-Казахстанском областном филиале партии «Nur Otan». По словам его участников, руководство этих объектов неоднократно получает письма о необходимости приведения зданий в соответствие. Однако, обратной связи и действий, как оказалось, всё еще нет.



Светлана Бусыгина , член совета по поддержке занятости и социально уязвимых слоев населения при СКОФ «Nur Otan»:



— Я точно знаю, что во втором ЦОНе у пандуса высокий порог. Буквально совсем недавно я сама оказалась там и споткнулась об этот пандус. Хорошо, что была не одна. Так бы разбилась. То есть не устранено нарушение. Хотя говорили, что там всё замечательно.

Асем Рахметова, первый заместитель председателя СКОФ «Nur Otan»:



— До 31 декабря должны проработать с каждым госорганом. На каждый объект будем дорожную карту составлять. Эти 97 объектов никто просто так не оставит. Поэтому давайте вернёмся к этому вопросу через месяц

Жанель Бисенбаева