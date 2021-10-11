В Петропавловске 144 семьи состоят на учёте как неблагополучные. Всех их навестили полицейские в рамках республиканского оперативно-профилактического мероприятия «Закон и подросток». Ювенальные полицейские провели рейды по развлекательным заведениям, съемным квартирам, кафе, компьютерным клубам. В первый день операции они вернули домой 13 подростков, которые гуляли ночью. С начала года таких случаев было больше полутысячи. Их родителей привлекли к административной ответственности. Ещё 65 получили взыскания за то, что их несовершеннолетние дети распивали алкоголь. Всего с начала года к административной ответственности привлекли почти 800 законных представителей.

Айгерим Мукашева