Предпринимательницы региона поборолись за звание лучшей в конкурсе «Business Lady Qazaqstan»

Сильные, независимые, но при этом нежные и заботливые. Их жизненное кредо: «Верь в себя и покоряй новые вершины». В первом этапе участницы рассказали о себе, показали видео-визитки.

Для Валерии Дмитриевой стоять на этой сцене уже победа. Год назад она приняла самое важное решение в своей жизни — выкупить здание под багетную мастерскую и студию скульптурных слепков. Признаётся, сначала было трудно развивать свое дело в нашем маленьком городке. Каждое утро она садила дочь в коляску и расклеивала рекламные объявление по округе.

Валерия Дмитриева, участница конкурса «BusinessWomanKZ»:



— Моя деятельность связана с творчеством. Мы оформляем картины, вышивки. В мастерской слепочного дела мы оформляем картины с памятными оттесками деток. На самом деле я благодарна за возможность участвовать в таких мероприятиях. Поскольку они дают большой потенциал для дальнейшего развития, раскрывают нас не только как женщин, но и как личностей.

В конкурсе принимают участие 7 женщин. Каждая из них — уникальна. У каждой свои взгляды. Чтобы раскрыть их потенциал полностью, во втором туре конкурса им задавали вопросы казахстанские звезды, интересовались: «Всё же работа или дом?».

Маржан Тажимуратова, участница конкурса «BusinessWomanKZ»:,

— Ребенок — это центр Вселенной. От ребенка женщина всегда заряжается, поэтому при выборе оставить ребенка или пойти работать, я отвечу: «Никогда не оставляйте ни то ни другое». Берем с собой и нянчимся и с ребенком, и с работой.

Этот ответ каждый из членов жюри оценил на 10 баллов. Судили участниц строго по определенным критериям.

Дина Мухамбетжанова, организатор конкурса «BusinessWomanKZ»:

— Девочек будут оценивать как ораторов. Они проходили ряд мероприятий. Будет оцениваться их эрудированность, смекалка. В третьем этапе конкурса они будут раскрывать свою творческую сторону.

В перерывах между выступлениями творческие коллективы подготовили свои номера.

Решением судей победительницей стала Маржан Тажимуратова. Она набрала самое высокое количество баллов и получила в подарок путёвку в Дубай.

Гюзель Закария