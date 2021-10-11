Почти на 170 млн тенге реализовано с/х продукции на ярмарке в Петропавловске

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21:10 11 Октября 2021

Горожане приходят на точки продаж еще до начала ярмарки. Спрос на качественную и свежую продукцию большой. Лейла Керейбаева приехала сюда вместе с семьей. В городе живет пять лет. Признаётся, скучает по сельской жизни, особенно по домашней, экологически чистой продукции.

Лейла Керейбаева, жительница г.Петропавловска:

— На ярмарку приехали за мясом. Сегодня его очень много: баранина, говядина, конина. Цены очень радуют. Дёшево, а самое главное, продукты домашние, натуральные. Купила ещё овощи. Например, сладкий перец взяла. Себе и детям салаты на зиму готовим.

Цены и вправду радуют покупателей. Они здесь на 15-20% ниже рыночных. Болат Амандыков приехал из села Амандык Тайыншинского района, на продажу выставил 80 килограммов баранины. Реализует товар по две тысячи тенге за килограмм.

Болат Сагындыков:

Мясо очень хорошее. Покупателям нравится. Цена утверждена 2300 тенге, а так продаем подешевле. Потому что, не все в состоянии купить продукцию. Народ очень доволен.

Большая очередь выстроилась за булаевским маслом и яйцами. Десяток предприниматели реализуют по 260 тенге. Это в два раза дешевле, чем в магазинах и супермаркетах.

Купили мясо. Цены нормальные. Нам нравятся. Здесы мы уже второй раз. Мы полностью удовлетворены, что хотели взяли.

Взяли баранину и конину. Цены хорошие, дешевле чем в магазине.

Всё устраивает. Всё хорошо. Ярмарки надо устраивать почаще. В магазинах цены совсем другие, а на ярмарке доступные.

Более ста предприятий в этот раз представили тысячу тонн продукции на сумму 169 миллионов тенге. Половина товара — сельхозкорма. 23 и 24 октября североказахстанцы примут участие в республиканской сельскохозяйственной ярмарке в Нур-Султане.

Алишер Ашимов

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