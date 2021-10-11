Мазар предкам Барлыбай батыра открыли в СК

Эти строки из свящённой книги мусульман посвящены потомкам нашего предка Барлыбай батыра. Историки говорят, что такие личности как Альти, Табей, Ташмухамед, Акыш и Кокен Сери своей активной позицией и деятельностью помогали залечить раны и без того угнетенного казахского народа. Возле села Петровки Жамбылского района в честь них открыли мавзолей.

Дастен Баймуканов:



— На казахской земле жили великие люди, которые смогли улучшить социально-экономическое положение народа.

Рядом, буквально в 3 км от мавзолея расположилась зимовка семьи Барлыбаевых. Туда и отправились участники международной научно-теоретической конференции. Здесь около ста лет назад произошло крупное историческое событие, имеющее особое значение не только для Северного Казахстана, но и всей страны. Летом 1918 года у представителей Алаш орды состоялся съезд во главе с Миржакыпом Дулатовым. На курултае присутствовали более 10 тысяч неравнодушных людей.

Сабыр Ахметжанулы, член Государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий Республики Казахстан:



— Все они проехали 400-500 км, чтобы увидеть и послушать лидеров Алаша, выразить свое мнение и поддержать их программу, направленную на освобождение казахского народа.

24 июня 1918 года Алихан Бокейханов создал первое министерство обороны автономии «Алаш». Согласно документу, в совет вошли тысячи военнослужащих из каждого региона. В армии числились и североказахстанские солдаты. А вот лошадей и оружие им предоставил наш предок Альти — уроженец этих мест.

Султан-Хан Жусуп, директор научно-исследовательского института «Алаш»:



— Первый полк армии Алаш сформирован в Семее, Уральске и Жетысу. Например, полк правительства Алаш-Орды в Костанае возглавлял Миржакып Дулатов.

Основная цель армии — бороться с большевиками, угнетающих казахский народ и в итоге обрести полную независимость.

Открыли на мероприятии и мемориальную доску, посвященную баю Альти. По словам специалистов, рядом с этим местом в скором времени планируют возвести мемориальный комплекс. После представители отправились в местный дом культуры. Там прошла международная научно-теоретическая конференция. На встрече эксперты ознакомились с творчеством деятелей Алаш-Орды и сообщили новые факты из истории становления автономии.

Жанель Бисенбаева