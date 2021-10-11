57-й концертный сезон открылся в областной филармонии

Культура

21:03 11 Октября 2021

Смешение казахского колорита и европейского звучания. Домбра, кобыз, скрипка, виолончель. Для гостей звучит вальс.

На сцене оркестр казахских народных инструментов имени Сегиз Сери. 2 года коллектив выступал онлайн, не прерывая связи со своими слушателями. Теперь, когда залы собирают зрителей, конечно, с соблюдением всех саннорм, у коллектива много творческих планов.

Кайырлы Гафуров, художественный руководитель и главный дирижер оркестра им.Сегиз Сери, деятель культуры РК:

В этом году празднуется 30-летие Независимости РК, поэтому мы — оркестр казахский народных инструментов им. Сегиз Сери сейчас готовим сольную программу. Концерт называется «Туғыру биік туған ел». Будут участвовать почти все солисты нашей филармонии, а также хореографические коллективы. 2-х часовой концерт. Более 20-ти произведений сейчас готовится. Будут новые номера.

В этот вечер звучали инструменты не только народного оркестра. Сердца слушателей окутали джазовые мотивы.

Оркестр эстрадной и джазовой музыки представил гостям свежие номера и новые веяния. За время карантина коллектив также радовал слушателей дистанционно. Однако, удалённый концерт и живое выступление не идут ни в какое сравнение, говорит дирижер оркестра эстрадной и джазовой музыки Геннадий Брюханов.

Геннадий Брюханов, художественный руководитель и дирижёр оркестра эстрадной и джазовой музыки Северо-Казахстанской областной филармонии:

В период пандемии очень сложно было работать без зрителя. Мы, конечно, работали, давали концерты на записи. Но, когда стоишь на сцене и видишь зрителей, совсем другой настрой. Мы везем в Кокшетау и в акмолинскую филармонию концерт трубачей. Будем давать на их сцене концерт, с их оркестром, только повезем наших солистов.

В долгожданном концерте приняли участие все артисты областной филармонии. На сцене исполнили около 30 произведений, а красочные огни и зажигательные танцы оставили яркое впечатление у североказахстанского зрителя.

Североказахстанцы соскучились по выступлениям уже полюбившихся музыкантов. Желающих посетить концерт было много. Поэтому открытие 57 концертного сезона разделили на два дня.

Диана Салихова

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