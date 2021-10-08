«Qulager» сразился с ХК «Almaty»

ХК «Qulager» дважды встретился на льду с алматинской командой. Поединки прошли в Петропавловске 6 и 7-ого октября. В первом матче наши спортсмены в серии буллитов обыграли соперников. Счёт на табло 2:1. Сценарий второй встречи развернулся уже в пользу гостей. В ворота хозяев алматинцы забросили 4 шайбы. Итоговый счёт 2:4.Следующая игра у нашей команды пройдет 15 и 16 октября с карагандинским «Saryarka».

Александр Белявский, главный тренер ХК» Qulager»:



— Что касается первого матча, то голкипер выступил хорошо. Благодаря этому мы одержали победу. Однако, во второй встрече мы пропустили 4 шайбы. К этой игре соперники хорошо подготовились в тактическом плане. Благодарим болельщиков, которые поддержали нас. Надеюсь, что в дальнейшем будем радовать яркими победами.

Жанель Бисенбаева