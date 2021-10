В Петропавловске открыли мемориальную доску в честь основателей центра «Асыл мура»

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

Социал Жумабаев, Кайролла Муканов и Галым Кадыралин. Все они внесли огромный вклад в реконструкцию национальной истории, народных традиций и культуры. Вместе они опубликовали более 70 книг, много научных статей и очерков, основанных на подлинных источниках.

В 2001 году ученые основали научный центр «Асыл мұра». В честь его 20-летия на здании историко -краеведческого музея установили мемориальную доску. Место выбрали неспроста. Ведь сюда приходят все, кого интересует прошлое, настоящее и будущее нашего края.

Омирзак Озганбай, академик Академии наук Высшей школы РК, доктор исторических наук:



— Сколько очерков, сколько статей о забытых людях — все это всколыхнуло сознание народа. Эти три аксакала сами становятся частью истории, модернизируя ее и впитывая в сознание поколений. Они стали почетными и авторитетными общественными деятелями.

На открытие мемориала пришли ученые, ветераны труда, общественные деятели и бывшие сотрудники научного центра. Увековечивание памяти наших земляков не смогли пропустить и их родственники. Мейиз Мустафина приехала из столицы. Она — вдова научного деятеля Социала Жумабаева. Прожили вместе, душа в душу, они 58 лет. Во время своих исследований ученый часто брал её с собой в командировки.

Мейиз Мустафина, супруга Социала Жумабаева:



— В Тюмень ездили, в Заводуковск и в Омск в архивы. Вот он заинтересует, и я сажусь, он закладку мне делает, и я тоже вот это перебираю. По профессии я сама учитель русского и казахского языков, тоже педагог. И вот помогала.

Эти ученые оставили не только богатое письменное наследие, но и бесценный духовный потенциал. На постоянной основе они проводили встречи в Доме дружбы, Резиденции Абылай хана, университете, в колледжах и школах. Выступали на международных, республиканских конференциях и семинарах. Своим примером они воспитали новое поколение краеведов и патриотов Отечества.

Диана Салихова