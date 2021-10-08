В ДТП по вине нетрезвых водителей погибли 5 человек

Хулиганства, драки, автоаварии, несчастные случаи — риск попасть в беду многократно возрастает на фоне злоупотребления алкоголем. Так, с начала года в области зарегистрировали 495 преступлений, совершенных в пьяном виде. В таком же состоянии за появление в общественном месте к административной ответственности привлекли почти 9 тысяч человек.

Айдын Ахмагамбетов, заместитель начальника отдела местной полицейской службы УП г.Петропавловска:

— Одной из мер профилактики, как рецидивной преступности, а также преступности, совершаемой в состоянии опьянения, является направление лиц на принудительное лечение от алкоголизма в Наркологическую организацию принудительного типа лечения.

Период лечения у всех индивидуальный: от нескольких месяцев до одного года. На учете в городской полиции по категории «злоупотребляющие алкоголем» сейчас состоят больше тысячи североказахстанцев.

Александр Ружицкий, отец:



— Когда выпьет, ведет себя очень агрессивно. Такое ощущение, что у него голова не на месте становится… Я хочу выразить благодарность нашим полицейским из Подгоры. Сколько бы я ни обращался,они всегда помогают, внимательно выслушают. Молодцы, ребята! Я хочу им выразить большую благодарность.

Операция «Участок» по всей стране стартовала с 1 сентября. В ходе ОПМ

полицейские активизировали подворные обходы. Стражи порядка раздают свои контакты, проводят профилактику преступлений и правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений.

Жанель Бисенбаева