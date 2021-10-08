Строительство кирпичного завода завершают в СКО

Строительство завода начали в мае текущего года возле села Подгорного в Кызылжарском районе. Место выбрали неслучайно, под рукой карьерой с белой глиной. Из неё и будут «печь» кирпичи.

Вадим Искиндиров, главный инженер ТОО «Кирпич СК»:



— Пришли, здесь было чистое поле. Подвели коммуникации, ЛЭП, водопровод. Установлены колонны, перекрытия. Много времени у нас заняло 5 пролётов, т.е. какое огромное предприятие у нас будет. Печь большой длины по современным технологиям. Чем длиннее печь, тем лучше качество продукции. Поэтому печь у нас длиной 137 метров.

На начальных этапах строительства трудились больше сотни человек. Был большой объём сварочных работ и кирпичной кладки. Сейчас на участке остались около 50 специалистов. Строительство завода завершают, более 90% работ выполнили.

Айгерим Мукашева, корреспондент:



— После запуска завод будет производить 165 тысяч штук кирпичей в сутки. А в следующем году мощность планируют увеличить вдвое. На этом месте установят комплекс из сушильной и обжиговой печей.

Начнут на заводе с производства забутовочного кирпича. По параметрам он будет соответствовать марке М-200. То есть выдержит вес в 200 кг на каждый квадратный см своей площади. Такой кирпич отличается универсальностью, морозостойкостью и высоким качеством.



Вадим Искиндиров, главный инженер ТОО «Кирпич СК»:



— Хотели бы попробовать пробную партию выдать уже в этом году. Но, так как завод у нас летнего варианта по проекту, основной запуск у нас будет производиться в следующем году. Впоследствии руководство предприятия имеет цель сделать завод круглогодичным.

В планах у предприятия и выпуск облицовочного кирпича. Этот завод для СК проект уникальный. Сейчас кирпич наша область покупает в Кокшетау и Экибастузе. Естественно, транспортировка приводит к удорожанию стройматериала, а впоследствии и жилья. В среднем региону нужно около 70 млн штук кирпича в год. Новый завод закроет почти половину потребности.

Айгерим Мукашева