С начала года туберкуёзом заразился 101 североказахстанец

Показатель заболеваемости туберкулёзом за последние 10 лет снизился в 2,5 раза. Если в 10-м году зарегистрировали 625 случаев, то в прошлом — 220. Спад наблюдается и сегодня.

Раиса Кусаинова, заместитель директора областного центра фтизиопульмонологии:



— У нас показатель заболеваемости снизился на 30% и составил 22,1. Смертность от туберкулёза, как один из самых важных показателей эпидемиологической ситуации, за 10 лет снизился в 5,6 раза. Эта тенденция в 2021-м году продолжается. В 2020 году от туберкулёза умерли 17 пациентов, в этом — 10

В целом, эпидситуация по туберкулёзу стабильная. Незначительный рост заболеваемости есть в районах Шал акына и Жамбылском — 12 и 5 случаев. В 2020-м там было 7 и 4. Благополучная ситуация в Тимирязевском, Уалихановском районах и Петропавловске. В этом году в областном центре зарегистрировали 40 случаев, в прошлом заболевших было на 36 больше. Показатель снизился в 1,9 раза.

Раиса Кусаинова, заместитель директора областного центра фтизиопульмонологии:



— Что влияет на эпидемиологическую ситуацию? Это своевременное выявление туберкулеза. Мы не должны выявлять запущенные и деструктивные случаи туберкулеза. Для этого в области всё есть. У нас работают 44 флюорографа, в том числе — 15 передвижных. Диагностику туберкулёза проводят 12 бактериоскопических лабораторий в районах и 1 централизованная бактериологическая лаборатория в областном центре фтизиопульмонологии.

Ежегодно в области профилактический осмотр проходят до 80% населения. В этом году специалисты планируют осмотреть 367,5 тысяч североказахстанцев. Для качественного получения лечения и проведения исследований в прошлом году открыли быстровозводимый модульный инфекционный блок областного центра фтизиопульмонологии. Клиника оборудована современными аппаратами и лабораторией. За 9 месяцев текущего года в инфекционном стационаре туберкулёз выявили у 9-ти пациентов с COVID-19. Заражённых в стране становится меньше, Возможно, это связано с тем, что противотуберкулёзные учреждения переквалифицировались на борьбу коронавирусом, говорит Малик Аденов.

Малик Аденов, директор Национального научного центра фтизиопульмонологии МЗ РК, г. Нур-Султан:



— Мы с помощью министерства здравоохранения проводили совещания и все мероприятия заново выстроили для того, чтобы вовремя диагностировать все случаи заболевания. Среди ключевых групп населения люди, страдающие алкоголизмом, наркоманией, люди без определенного места жительства, отбывшие наказание в местах лишения свободы вероятность зараиться туберкулезом выше, чем у других слоев населения.

Сегодня наиболее эффективным способом выявления туберкулёза является прохождение флюорографического обследования. С начала года его прошли более 264 тысяч североказахстанцев. Из них 101 человек оказался заражённым.

Алишер Ашимов