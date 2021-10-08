С 9 октября в СКО введут дополнительные карантинные ограничения

Банкеты свадьбы, юбилеи, а также конференции, форумы и массовые мероприятия по-прежнему разрешены при заполняемости до 50%, но не более 50 мест. Это для объектов, работающих в рамках проекта «Ashyq». Главное, чтобы и посетители, и персонал имели «зеленый» статус. Новые ограничения касаются только объектов, которые в «Ashyq» не входят.

Асет Жуматаев, руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля СКО:



— Приостанавливается работа в субботу и воскресенье: ТРЦ, торговые дома, сауны, СПА-центры, бассейны, спорткомплексы, фитнес-центры, объекты торговли свыше 2000 квадратных метров, крытые рынки. В религиозных объектах запрещается проведение коллективных мероприятий в закрытых помещениях.

Точки общепита без «Ashyqа» будут работать только до 8 вечера. Приостанавливается работа театров, кинотеатров, концертных залов, а спортивные мероприятия можно проводить только без зрителей. Мера вынужденная, говорят специалисты. В регионе рост заболеваемости. Его связывают с наступлением холодов, циркуляцией вирусных инфекций. Не радует и ситуация с вакцинацией. Темпы кампании заметно снизились. Сейчас прививку получают не больше 300 человек в сутки. К концу сентября в регионе нужно было привить 311 тысяч человек. Это около 60% всего населения области. На деле привили на 80 тысяч меньше запланированного. А ВОЗ тем временем объявил, что из-за появления новых штаммов вакцинировать нужно 80% населения.

Асет Жуматаев, руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля СКО:



— С целью защиты детского населения, а также людей, у которых есть противопоказания в прививкам, Правительством закупается дополнительный объем вакцины для профилактики КВИ, и планируемый уровень охвата должен достичь 90% от взрослого населения области или 374 тысячи человек.

Сейчас полный курс вакцинации от коронавируса прошли 223 тысячи североказахстанцев. Это 60% от той планки, которую рекомендует ВОЗ. Случаев осложнений после прививки в нашей области не зарегистрировано. На лечении в инфекционных стационарах сейчас около 660 человек. Занятость коек 60%. 47 североказахстанцев с ковидом сейчас в реанимации в тяжёлом состоянии.

Айгерим Мукашева