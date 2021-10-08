Потерпевшая : «Я не вижу раскаяния». «Тимирязевскому стрелку» запросили пожизненный срок заключения

Потерпевшие уверены, что преступление их отец совершил намеренно. Хотя на одном из допросов он заявлял, что выстрелил во внучку случайно при перезарядке оружия. Эта версия сразу же сошла на нет, ведь преступник спустил курок 2 раза и целился ровно в голову. 13-тилетняя Кристина до сих пор находится в тяжелом состоянии, еще неизвестно, сколько уйдет сил и времени на ее восстановление. Со слезами мать потерпевшей запросила судить отца по всей строгости и возместить моральный ущерб в полном объеме — 10 миллионов на каждого пострадавшего.

— Подсудимый вообще представляет, что он натворил.. что мы пережили… Это же какой-то кошмар! Он хотя бы на секунду представляет, что пережила Кристина, когда он стрелял в мою маму и в нее?! Что мы пережили, когда она лежала в больнице?! Когда она пришла в себя, какие у нее истерики были, как она плакала, кричала… Страшно! Говорит, что раскаивается. Но он всегда только за себя переживал.

Подсудимый раскаивается в содеянном и просит смягчения наказания, а также снижения заявленной суммы морального ущерба. Беспокоится, что не сможет возместить его.

— Надеюсь решение суда будет справедливым. Не прошу я себе каких-то смягчающих обстоятельств. В то же время и прошу, наверное, внимания… Затрудняюсь слова подобрать дажe. Очень сильно переживаю и волнуюсь. Не знаю. У меня все.

Следующее слушание состоится 11 октября, тогда и вынесут приговор. Судят Юрия Глушкова сразу по 2 статьям: «Убийство» и «Покушение на убийство». Каждая из них предусматривает от 16 лет тюрьмы до пожизненного заключения.

Гюзель Закария