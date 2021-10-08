Какие изменения увидели жители села Корнеевки в этом году

Время седьмой час вечера, а Светлана Емельянова всё еще за своим рабочим местом. Класс преподаватель предшкольной подготовки отпустила домой и готовится к следующему занятию. Светлана признаётся, время в обновлённой школе «пролетает» быстро. Однако, было так не всегда. До ремонта преподаватель забирала все поурочные с собой и скорее убегала домой вместе с учениками. А всё потому что работать в холодных кабинетах было невыносимо.



Светлана Емельянова, учитель Корнеевской средней школы, Есильский район:



— У нас до этого было холодно, дети мёрзли. Бывало в куртках сидели. Сейчас уже тепло, все довольны. Родители очень рады, что дети в комфортных условиях обучаются.

Построили школу около полувека назад. С тех пор капитального обновления здесь не было. В этом году заменили кровлю, оконные блоки, освещение, и самое главное — отремонтировали систему отопления.

Сакен Шаймерденов, директор Корнеевской средней школы, Есильский район:



— Произведена отделка дверей, ремонт школы, внутренняя отделка помещений. В общем, на сегодня школа преобразилась. Действительно, входишь в новую школу, которая столько времени не видела ремонта. И жители села переживали за эту школу. Было много вопросов, успеем ли мы. Благополучно завершили ремонт.



Капитальный ремонт с момента возведения не видел и местный дом культуры. Здесь кардинально изменился не только фасад здания, но и внутренняя отделка. Кстати, работу по ней завершили практически на 70 %. За реконструкцию учреждения взялись в середине лета. Закончить ремонт планируют в конце этого месяца.

Ербол Аралбаев, руководитель подрядной организации:



— Фасадные работы завершены уже в полном объёме. Остались — внутренняя отделка, покраска и плитка. Здесь был проведён ремонт кровли и отопления два года назад. Остальное всё мы.

А еще в Корнеевке в этом году провели средний ремонт дорог на 4-х улицах. Охватили 4 километра. Проложат здесь и тротуарную плитку. Обновления сельчане ждали с нетерпением.

— Дороги раньше были очень проблематичные. Это была главная проблема села, но сейчас прогуливаться, кататься на велосипеде очень приятно.



— Уже лет 6 я за рулём. 12сек Раньше были только ямы. А сейчас асфальт. Приятно ездить.

Григорий Зимарёв, аким Корнеевского сельского округа, Есильский район:



— В последний раз работы были очень давно. В пределах 30-ти лет. Наше село — бывший райцентр. Здесь в своё время было заасфальтировано около 80% всех дорог. Теперь почти 50 % у нас отремонтировано.

Эти цифры в селе планируют довести до ста. Сейчас готовится проектно-сметная документация.

Жанель Бисенбаева