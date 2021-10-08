Брифинг: «Северный Казахстан и партия «Алаш»

Сегодня партия «Алаш» занимает особое место в истории нашей страны. Участники движения боролись за права своего народа на землю, независимость, сохранение языка, национальной культуры и традиций. Большая часть его истории хранится в СК, рассказывают участники брифинга. Существуют немало фактов, доказывающих это. В последнее время казахстанские историки изучают документы, касающиеся Великой степи и движение «Алаша» в зарубежных архивах. Историческими сведениями учёные поделятся на международной конференции, которая уже в эти выходные пройдет в Жамбылском районе.

Султан-Хан Жусуп, директор научно-исследовательского института «Алаш»:



— На территории северного региона жил знаменитый бай Алтей. Он был одним из спонсоров партии, так как на момент образования автономии «Алаш» не было государственного бюджета. Тогда граждане оказывали финансовую помощь. Завтра мы проведем научную конференцию в честь него.

Единство и благополучие — всё, чего хотели деятели «Алаша». К сожалению, сегодня о них мало известно. Сбором информации о них занимаются в институте истории государства. Его ученые разрабатывают новую концепцию истории Казахстана.

Еркин Абиль, директор института истории государства, доктор исторических наук:



— Данная работа началась ещё в 90-ые годы. Но, за прошедшие 20 лет были найдены новые данные. Появились новые методы исследования.

Сегодня молодое поколение должно помнить историю своей страны. Ведь по словам Елбасы, будущее нашего Казахстана в руках перспективной и образованной молодежи.

Алишер Ашимов