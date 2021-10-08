17-ый трудовой сезон завершился в отряде «Жасыл ел»

Пытались запечатлеть каждый день. Это видно по фотографиям, которые презентовали на закрытии очередного трудового сезона. Ведь «Жасыл ел» — это не просто рабочие будни, но и знакомства, новые впечатления, говорит Александр Закотырин. Всё лето 21-летний парень проработал в лесу: заготавливал дрова, очищал лесные массивы и поливал насаждения. Для активиста — это не первый трудовой опыт в рядах бойцов отряда.



Александр Закотырин, боец отряда ОО «Штаб JE SKO»:



— Я работаю в отряде 3 года. Я очень рад, что прихожу туда. Меня радует, то, что я работаю со своими сверстниками. У меня каждый сезон -это новые друзья.

За добросовестную работу активиста наградили дипломом, статуэткой и подарочным сертификатом.

Наградили на торжественной церемонии бойцов еще по 9-ти номинациям. Чествовали ребят за активную работу в течение шести месяцев — с апреля по сентябрь. Увеличили срок трудового сезона для того, чтобы бойцы зарабатывали не только во время каникул. График подстраивали согласно учебному времени. Всего в озеленении нашей области в этом году участвовали 628 североказахстанцев.



Антон Шишканов, председатель ОО «Штаб JE SKO»:



— Более ста акций мы проверили за этот сезон — это чистый двор, чистые берега, марш парков, также санитарная уборка леса, заготовка кормовых веников.

Помогали ребята и одиноко проживающим пенсионерам, инвалидам, а также ветеранам. Кололи дрова, складывали уголь, прибирались на участке. С каждым годом желающих попасть в отряд бойцов становится всё больше. Увеличивают в организации и бюджет. В следующем трудом сезоне он составит 30 млн. тенге.

Жанель Бисенбаева