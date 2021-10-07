Североказахстанцы нарушают карантин, не выходя из дома

Общество

22:16 7 Октября 2021

Без него сейчас не зайти ни в магазин за продуктами, ни в торговый центр. Не впустить на своё рабочее место может даже знающий тебя много лет охранник. Для всех условия равны — отсканируй QR-код и покажи цвет своего статуса. К идентификации у входа в здания североказахстанцы уже привыкли.

Как открылся «Ашык», мы сразу начали пользоваться. Неполадок не было. «Ашык» ввели для того, чтобы безопасно было торгующим, также и для нас. Хорошо, что ввели. Видим то, что вакцинированные все. Это для нашего здоровья хорошо.

Всё удобно, нормально, всё работает. Неполадок не было. Сейчас все понимают ситуацию. Все уже знают, что нужно проходить через «Ашык».

Никаких неполадок не было. Всё как есть. Прошли вакцинацию и теперь пользуемся «Ашык». Недавно был в Алмате, на вокзале, везде есть это приложение. Нам было сложно, молодые ребята сидели, помогали.

А вот если приложение зафиксирует «красный» цвет, тут уже помочь не сможет никто. Уведомление автоматически поступает в базу, а уже оттуда высчитывается штраф. А он, к слову, немаленький — почти 90 тысяч тенге. С начала введения «Ашыка» раскошелились 66 североказахстанцев. Многие из них на штраф «нарывались» нелепо.

Серик Аусатов, руководитель отдела эпидемиологического надзора Петропавловского городского управления санитарно-эпидемиологического контроля:

Как показал анализ правонарушений, зачастую люди с «красным» и «жёлтым» статусом, по их словам, не выходя из дома, проверяют работу системы «Ашык». Граждане просят сфотографировать QR-код в общественных местах своих знакомых и отправить его им на телефон. Далее, не выходя из дома, сканируют код, чтобы проверить работу приложения.

Либо дают свой смартфон для проверки другим. В любом случае, человек регистрируется в единой базе как нарушитель карантина. Доказать, что на самом деле не выходил из дома, уже никак.

Серик Аусатов, руководитель отдела эпидемиологического надзора Петропавловского городского управления санитарно-эпидемиологического контроля:

Граждане с положительным ПЦР-тестом на Covid-19 и лица из числа контактных с ними обязаны находиться на домашнем карантине 14 дней согласно постановлению главного санитарного врача РК № 44. При этом обращаем Ваше внимание на то, что основная масса нарушений регистрируется именно на 14-ый день карантина. Напоминаем, что карантин начинается с момента получения положительного ПЦР-теста и длится 14 дней включительно.

Обойтись предупреждением могут только граждане с «жёлтым» статусом. Кстати, проверить свой цвет идентификации можно на сайте ashyq.kz.

Жанель Бисенбаева

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