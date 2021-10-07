Североказахстанцы нарушают карантин, не выходя из дома

Без него сейчас не зайти ни в магазин за продуктами, ни в торговый центр. Не впустить на своё рабочее место может даже знающий тебя много лет охранник. Для всех условия равны — отсканируй QR-код и покажи цвет своего статуса. К идентификации у входа в здания североказахстанцы уже привыкли.

— Как открылся «Ашык», мы сразу начали пользоваться. Неполадок не было. «Ашык» ввели для того, чтобы безопасно было торгующим, также и для нас. Хорошо, что ввели. Видим то, что вакцинированные все. Это для нашего здоровья хорошо.



— Всё удобно, нормально, всё работает. Неполадок не было. Сейчас все понимают ситуацию. Все уже знают, что нужно проходить через «Ашык».



— Никаких неполадок не было. Всё как есть. Прошли вакцинацию и теперь пользуемся «Ашык». Недавно был в Алмате, на вокзале, везде есть это приложение. Нам было сложно, молодые ребята сидели, помогали.



А вот если приложение зафиксирует «красный» цвет, тут уже помочь не сможет никто. Уведомление автоматически поступает в базу, а уже оттуда высчитывается штраф. А он, к слову, немаленький — почти 90 тысяч тенге. С начала введения «Ашыка» раскошелились 66 североказахстанцев. Многие из них на штраф «нарывались» нелепо.



Серик Аусатов, руководитель отдела эпидемиологического надзора Петропавловского городского управления санитарно-эпидемиологического контроля:



— Как показал анализ правонарушений, зачастую люди с «красным» и «жёлтым» статусом, по их словам, не выходя из дома, проверяют работу системы «Ашык». Граждане просят сфотографировать QR-код в общественных местах своих знакомых и отправить его им на телефон. Далее, не выходя из дома, сканируют код, чтобы проверить работу приложения.



Либо дают свой смартфон для проверки другим. В любом случае, человек регистрируется в единой базе как нарушитель карантина. Доказать, что на самом деле не выходил из дома, уже никак.

Серик Аусатов, руководитель отдела эпидемиологического надзора Петропавловского городского управления санитарно-эпидемиологического контроля:



— Граждане с положительным ПЦР-тестом на Covid-19 и лица из числа контактных с ними обязаны находиться на домашнем карантине 14 дней согласно постановлению главного санитарного врача РК № 44. При этом обращаем Ваше внимание на то, что основная масса нарушений регистрируется именно на 14-ый день карантина. Напоминаем, что карантин начинается с момента получения положительного ПЦР-теста и длится 14 дней включительно.

Обойтись предупреждением могут только граждане с «жёлтым» статусом. Кстати, проверить свой цвет идентификации можно на сайте ashyq.kz.

Жанель Бисенбаева