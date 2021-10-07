В микрорайоне «Береке» строят арендно-коммунальный дом

Возводят многоэтажку с августа текущего года. На объекте трудятся порядка 40 человек. Александр Низамутдинов — разнорабочий. Работы не боится, признается парень. Главное, чтобы платили вовремя.

Александр Низамутдинов, рабочий ТОО «Құрылыс-Сервис СК»:



— С 9.00 мы уже все здесь. Переодеваемся и приступаем к работе. Заканчиваем в 6 вечера. Оклад 160 тысяч тенге. Дружный коллектив, потому что друг от друга зависим. Допустим, ПТР-щики нам раствор подают, а мы им с песком помогаем. Бетон принимаем.



В доме общей стоимостью полтора миллиарда тенге — 100 квартир. Больше 50-ти процентов работ уже выполнили. Строители завершили кладку второго этажа и приступили к перекрытию третьего.

Арман Мукушев, мастер участка ТОО «Құрылыс-Сервис СК»:



— Освоено около 380 млн тенге. Сейчас проводятся сантехнические работы по подвалу. Материалов достаточно. Материал, в основном, отечественного производства. Из Кокшетау привозим силикатный кирпич. Буквально сегодня привезли три фуры.



5-этажный дом сдадут в конце этого года. Ключи от заветных квадратных метров получат очередники. Всего в этом году планируют ввести в эксплуатацию 210 тысяч квадратных метров жилья.

Ермек Рахимжанов, главный специалист отдела управления строительства, архитектуры и градостроительства СКО:



— На сегодня ведется строительство 26-ти многоквартирных жилых домов. Из них планируется ввести в эксплуатацию 12 бюджетных. В микрорайоне «Жас Оркен» — 6 домов, по улице Уалиханова — 3 дома и микрорайоне «Береке» — 3 дома. Это будет арендно-коммунальное жильё.



На следующий год в областном центре в эксплуатацию сдадут ещё 12 многоквартирных домов.

Алишер Ашимов