В СКО наградили победителей программы «Медаль Елбасы»

В Петропавловске наградили первых бронзовых призёров проекта «Медаль Елбасы». Всего 14 человек. Напомним, образовательный проект программы реализуют при поддержке фонда Нурсултана Назарбаева и «Академии Елбасы». Разработана она для привлечения казахстанской молодёжи к активному участию в общественной жизни.

Кроме того, молодые люди получают преимущество при поступлении в вузы. В течение 6 месяцев участники проявляли себя в благотворительных акциях, спорте, организовывали мероприятия и форумы, развивали свои творческие способности. Одна из бронзовых призеров проекта — Акмарал Батанова. Благодаря программе 15-летняя участница научилась многим полезным навыкам, которые пригодятся ей в будущем.

Акмарал Батанова, участница программы «Медаль Елбасы»:



— Участие в данном проекте мне очень понравилось. Я открыла много чего для себя, нашла себе новых друзей. Научилась кататься на лыжах, помогла очень многим людям. Я думаю, каждый человек должен попробовать это и участвовать в этом проекте. Я вот ещё хочу пойти на серебро, потом на золото.

Анастасия Кузнецова