В Петропавловске для спортсменов строят общежитие

Рассчитано будущее общежитие на 244 места. По проекту уже сейчас можно понять, условия для спортсменов создадут самые лучшие: просторный тренажерный зал для студентов, буфет, комната медицинского обслуживания и многое другое. Здание благоустроят и для маломобильных групп населения.

Сергей Поддубов, начальник строительного участка ТОО «INTERNATIONAL CONSTRUCTION GROUP»:

— Подъёмники специальные будут. То есть, лифтовое оборудование, крыльцо будут оборудованы механическим подъемником. Также на первом этаже предусмотрены несколько помещений для маломобильных людей. Где они смогут обучаться, несмотря на свою маломобильность.

На данный момент рабочие залили фундамент и смонтировали колонны 1-ого яруса. Строят общежитие по более удобной технологии, позволяющей сэкономить время.

Сергей Поддубов, начальник строительного участка ТОО «INTERNATIONAL CONSTRUCTION GROUP»:

— Дело в том, что все колонны заводского изготовления. Ригеля, детали ригелей, плиты. Здесь будет сборка и монолитная обвязка по месту. В основном, процентов на 80 это сборные элементы. Для ускорения. Монтаж колонны, к примеру, 12 минут занимает.

Строительство 9-этажного дома началось в июне этого года. Заселение планируют в 2022-м году. Это примерные сроки. Сейчас иногородние студенты колледжа проживают с другими ребятами в старом общежитии, которому более 60 лет.

Бакыт Арыкбаев, директор Северо-Казахстанской областной специализированной школы-интерната-колледжа олимпийского резерва:

— Наши студенты будут проживать на тех же условиях. Будут проживать бесплатно. Им будет предоставлено питание бесплатно, 5-ти разовое питание. В данном общежитии и буфет предусмотрен. А столовая у нас в отдельном здании. Срок обучения у студентов 2 года 10 месяцев. На данный момент более 100 студентов обучаются.

Из областного бюджета на возведение потратили 800 млн тенге. Благодаря проекту сoздали 37 новых рабочих мест, в том числе 26 — через центр занятости населения.

Диана Салихова