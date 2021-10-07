Как работает Сергеевский ФОК после открытия

Канат Актас ведет здоровый образ жизни, сколько себя помнит. Это привычка появилась с самого детства. Сначала тренировал волю и силу на борьбе, а в студенчестве посещал фитнес-клубы, чтобы оставаться в тонусе. Вернувшись после учебы в родной край, был удивлен, что сможет продолжить заниматься спортом, еще и бесплатно.

Канат Актас, житель г. Сергеевки, район Шал акына:



— А жители теперь могут пользоваться благами цивилизации, потому что это, можно сказать, новшество. Многие годы те, кто здесь живет, ходили в тренажерный зал ДЮСШ. Ему,наверное, более 20 лет. Там все тренажеры старые и выбора мало. Тут более расширенный инвентарь, что дает больше возможностей и мотивацию развиваться.



А это уже другой зал. Сейчас разминка у ребят, посещающих секцию по борьбе. Среди них и Аяулым Нусербаева. 5 лет она занималась танцами, но решила поменять направление, и на это были свои причины.

Аяулым Нусербаева, жительница г. Сергеевки, район Шал акына:



— Очень многие друзья занимаются борьбой. Я тоже захотела попробовать. Мне понравилось.Мы приходим в 17:30, иногда бываем до 20:00, порой до 19:00. Сначала мы растягиваемся, потом идем в тренажерный зал. Далее боремся или играем в футбол.

После открытия комплекса прошло 2 месяца. На разные секции записались 125 человек.

Бекболат Козкенов, специалист отдела физической культуры и спорта района Шал акына:



— Борьбу посещают 48 человек, футзал — 37, кикбоксинг — 15 и бокс — 25 человек. В тренажерном зале занимаются стабильно 20 человек. Горожане активно занимаются спортом. Даже бывает, что приезжают сюда из ближних сел.

Раньше на месте физкультурно — оздоровительного комплекса был пустырь. Социально значимый объект построили с нуля, затратили более 500 млн тенге.

Гюзель Закария