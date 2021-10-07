Как преображается село Налобино

Общество

22:20 7 Октября 2021

Алем Нагытай, житель с.Налобино, Кызылжарский район:

— Когда приходишь с работы, берем две фляги, зимой сугробы, идём 300-400 метров до колонки, набираем воду. Зимой холодно.

А летом требовалось 9 фляг для огорода. Ещё несколько рейсов до колонки нужно было сделать, чтобы постирать. Эти неудобства в доме семьи Нагытай остались в воспоминаниях. На днях подключились к разводящим сетям.

Алем Нагытай, житель с.Налобино, Кызылжарский район:

— Колодец поставили прямо возле меня. Повезло мне. Сразу установили санузел. Стиральную машинку в первую очередь, потом раковину, унитаз. Септик на улице. Супруга довольна. Стиральная машинка. Идёт ремонт дома. Сделаем как в городских условиях. Городские нам будут завидовать. У нас чистый воздух.

В селе Налобино 371 дом, в двухстах из них вода есть в доме. Остальные тоже имеют возможность подключиться к водопроводу. Лучше стали и дороги в Налобино, говорит Сарбай Балкашев. Пенсионер в это село переехал 30 лет назад. Всё это время с семьёй живет на улице Аэропортовской. Впервые видит здесь такой гладкий асфальт, а не стиральную доску, которую называли дорогой. Отремонтировали 650 метров полотна. Внуки Сарбая Балкашева вышли сегодня опробовать новый асфальт на велосипедах. Конечно, под пристальным взором дедушки. Тест-драйв прошёл успешно. Новой дорогой и дети, и автовладельцы довольны.

Сарбай Балкашев, житель с.Налобино, Кызылжарский район:

— До этого был асфальт весь разбитый. Большегрузные машины ходили. Сейчас асфальт положили, сказали, чтобы большегрузы не ходили. Главное, ограничение скорости. А то асфальт хороший и машины на всю катушку пускают.

Теперь сельчане просят о дороге к самому населённому пункту. Она разбита не первый год. Из-за этого каждая поездка в Петропавловск и обратно — испытание и автомобилей, и для водителей с пассажирами.

Сарбай Балкашев, житель с.Налобино, Кызылжарский район:

— Все жалуются на эту дорогу. Пробивают шины, бьют машины, бьют стёкла, потому что камни летят.

Но, решить проблемы с этой дорогой районный акимат не в силах. Трасса региональная, остаётся надеяться на финансовую поддержку из областной казны. В целом, село Налобино развивается. Сейчас в нём проживает 947 человек. Отток населения с каждым годом уменьшается. В этом году для улучшение жизни сельчан вложили 26 млн тенге. Развивать село будут и в следующем году.

Людмила Малкова, аким Налобинского сельского округа, Кызылжарский район:

— Мы хотим продолжить работу по текущему ремонту асфальтированных внутрипоселковых дорог. Есть у нас сметы на ремонт грунтовых дорог, способ щебенования. Также есть ПСД на спортивную площадку.

А ещё в Налобино строят жильё для переселенцев. Возвели вот эти три просторных дома на берегу озера. В следующем году сюда заселят приезжих южных регионов страны. Пригласят востребованных для села Налобино специалистов.

Айгерим Мукашева

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