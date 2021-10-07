9 тысяч североказахстанцев привлекли к административной ответственности за нарушение правил благоустройства

В Петропавловске услуги по сбору и вывозу ТБО оказывают 6 организаций. Их работа не всегда видна, но стоит только один день не выйти на сбор и вывоз, как это станет остро заметно всем окружающим. Между тем, не все зависит только от работы уличных уборщиков. За чистоту и порядок ответственны и сами жители многоквартирных и частных домов.

Много свалок в частном секторе и в дачных обществах. Кстати, к дачникам особенно много нареканий. Мусор не вывозят и даже не задумываются об этом. Полицейские регулярно проводят подворные обходы и проводят профилактические беседы с населением.

Кайрат Нагиметов, участковый инспектор полиции УП г.Петропавловска:



— Было проведено рейдовое мероприятие по предупреждению нарушений правил благоустройства города: проверены площадки с мусорными контейнерами, проведены беседы с сотрудниками организаций по вывозу мусора. Проведен обход частного сектора, людям разъяснена статья 505 КРКоАП, согласно которой за нарушения правил благоустройства, по части первой — предусмотрено предупреждение, по части второй — штраф в виде 20 МРП.



А это более 58 тысяч тенге. Такую сумму с начала года заплатили 44 североказахстанца. Всего к административной ответственности привлекли более 9-ти тысяч человек.

Алишер Ашимов