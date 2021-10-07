5 мешков ценного рачка Artemia salina изъяли полицейские у троих подозреваемых в незаконной добыче

Криминал

22:18 7 Октября 2021

5 мешков ценного рачка Artemia salina изъяли полицейские у подозреваемых в незаконной добыче. Трёх злоумышленников оперативники застали на берегу озера Менгисер в Мамлютском районе.

Ими оказались 37-летний тайыншинец, а также 31-летние жители Алматинской и Восточно-Казахстанской областей. Рачок Artemia salina высоко ценится в фармацевтической и косметической промышленности. Как сообщают в полиции,образцы направлены на судебно-экспертное исследование. По его результатам установят сумму ущерба. Ведётся следствие.

Анастасия Кузнецова

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