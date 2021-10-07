4 факта коррупции среди однопартийцев выявили в областном филиале партии «Nur Otan»

Общество

22:14 7 Октября 2021

4 факта коррупции среди однопартийцев выявили в региональном филиале «Nur Otanа». Нарушителей исключили из рядов лидирующей партии страны. Еще 9 человек привлекли к дисциплинарным взысканиям.

Так называемую «чистку» начали проводить с 2019-ого года. Делается это для того, чтобы эффективно противостоять коррупции и повышать доверие граждан не просто к партии, а ко всем её действиям. За три года из «Nur Otanа» исключили 19 североказахстанцев. В дальнейшем они не смогут устроиться на государственную службу.

Асем Рахметова, первый заместитель председателя СКОФ партии «Nur Otan»:

Наш лидер партии Нурсултан Назарбаев отметил, что принципиальный вопрос политического лидерства партии- это непримиримая антикоррупционная стратегия. Значит, что коррупция — это не только правонарушение, она подрывает веру и эффективность государства и является прямой угрозой безопасности.

Жанель Бисенбаева

Читайте также

Как работает программа развития села в СК
Ко Дню профсоюзов в аллее парка Первого Президента посадили 30 деревьев
Как преображается село Налобино
Пособие на рождение ребенка можно оформить через мобильное приложение банков
В НИШ прошел урок, посвящённый юбилею Независимости РК
Аким СКО Кумар Аксакалов провёл приём граждан
В СКО выбрали лучшую многодетную семью
Цены на продукты питания в регионе выросли на 7,4%
Как живут кандасы после переселения на север
Почти половину семейного бюджета североказахстанцы тратят на продовольственные товары
Акция «Мен қазақша сөйлеймін» прошла в Петропавловске
В ботаническом саду прошёл пленэр в память Равилю Рязапову