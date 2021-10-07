4 факта коррупции среди однопартийцев выявили в областном филиале партии «Nur Otan»

4 факта коррупции среди однопартийцев выявили в региональном филиале «Nur Otanа». Нарушителей исключили из рядов лидирующей партии страны. Еще 9 человек привлекли к дисциплинарным взысканиям.

Так называемую «чистку» начали проводить с 2019-ого года. Делается это для того, чтобы эффективно противостоять коррупции и повышать доверие граждан не просто к партии, а ко всем её действиям. За три года из «Nur Otanа» исключили 19 североказахстанцев. В дальнейшем они не смогут устроиться на государственную службу.

Асем Рахметова, первый заместитель председателя СКОФ партии «Nur Otan»:



— Наш лидер партии Нурсултан Назарбаев отметил, что принципиальный вопрос политического лидерства партии- это непримиримая антикоррупционная стратегия. Значит, что коррупция — это не только правонарушение, она подрывает веру и эффективность государства и является прямой угрозой безопасности.

Жанель Бисенбаева